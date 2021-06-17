https://ria.ru/20210617/zakharova-1737441617.html
В МИД напомнили евроструктурам о нарушениях прав русскоязычных
В МИД напомнили евроструктурам о нарушениях прав русскоязычных - РИА Новости, 17.06.2021
В МИД напомнили евроструктурам о нарушениях прав русскоязычных
Европейские структуры не отвечают внятной реакцией на факты нарушения прав русскоязычного населения и цензуру СМИ в Прибалтике и Украине, заявила официальный... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:28
2021-06-17T17:28
2021-06-17T17:34
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Европейские структуры не отвечают внятной реакцией на факты нарушения прав русскоязычного населения и цензуру СМИ в Прибалтике и Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается правочеловеческих обязательств в рамках ОБСЕ и Совета Европы, мы рекомендуем евроструктурам, прежде чем предъявлять России бездоказательные, безосновательные претензии, урегулировать вопиющую ситуацию с нарушением прав русскоязычного населения и неприкрытую цензуру средств массовой информации в странах Прибалтики, на той же Украине. Фактов предостаточно, они все регулярно передаются нами нашим партнерам, но внятной реакции на это нет", - сказала Захарова на брифинге.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров тоже отмечал, что дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине вызывает все более глубокую озабоченность. Он отмечал, что с сентября 2020 года на Украине, согласно законам об образовании, государственном языке и общем среднем образовании, начался процесс выдавливания языков нацменьшинств из общественной и образовательной сфер.
https://ria.ru/20210521/latviya-1733300122.html
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россия, обсе, мария захарова, прибалтика, совет европы, украина, в мире
В МИД напомнили евроструктурам о нарушениях прав русскоязычных
17:28 17.06.2021 (обновлено: 17:34 17.06.2021)
Мария Захарова раскритиковала евроструктуры за игнорирование цензуры в Прибалтике и на Украине