Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/zakharova-1737441617.html
В МИД напомнили евроструктурам о нарушениях прав русскоязычных
В МИД напомнили евроструктурам о нарушениях прав русскоязычных - РИА Новости, 17.06.2021
В МИД напомнили евроструктурам о нарушениях прав русскоязычных
Европейские структуры не отвечают внятной реакцией на факты нарушения прав русскоязычного населения и цензуру СМИ в Прибалтике и Украине, заявила официальный... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:28
2021-06-17T17:34
россия
обсе
мария захарова
прибалтика
совет европы
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736852796_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_b2095363133179c4f56408ae4543d79a.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Европейские структуры не отвечают внятной реакцией на факты нарушения прав русскоязычного населения и цензуру СМИ в Прибалтике и Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается правочеловеческих обязательств в рамках ОБСЕ и Совета Европы, мы рекомендуем евроструктурам, прежде чем предъявлять России бездоказательные, безосновательные претензии, урегулировать вопиющую ситуацию с нарушением прав русскоязычного населения и неприкрытую цензуру средств массовой информации в странах Прибалтики, на той же Украине. Фактов предостаточно, они все регулярно передаются нами нашим партнерам, но внятной реакции на это нет", - сказала Захарова на брифинге.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров тоже отмечал, что дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине вызывает все более глубокую озабоченность. Он отмечал, что с сентября 2020 года на Украине, согласно законам об образовании, государственном языке и общем среднем образовании, начался процесс выдавливания языков нацменьшинств из общественной и образовательной сфер.
https://ria.ru/20210521/latviya-1733300122.html
россия
прибалтика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736852796_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_f936dd7b1c3e4a56ba466cde107f445c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, обсе, мария захарова, прибалтика, совет европы, украина, в мире
В МИД напомнили евроструктурам о нарушениях прав русскоязычных
17:28 17.06.2021 (обновлено: 17:34 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

Мария Захарова раскритиковала евроструктуры за игнорирование цензуры в Прибалтике и на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Европейские структуры не отвечают внятной реакцией на факты нарушения прав русскоязычного населения и цензуру СМИ в Прибалтике и Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Международная олимпиада по русскому языку школьников из стран СНГ и Балтии. - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 14:20
В Латвии отказались премировать призеров олимпиады по русскому языку
"Что касается правочеловеческих обязательств в рамках ОБСЕ и Совета Европы, мы рекомендуем евроструктурам, прежде чем предъявлять России бездоказательные, безосновательные претензии, урегулировать вопиющую ситуацию с нарушением прав русскоязычного населения и неприкрытую цензуру средств массовой информации в странах Прибалтики, на той же Украине. Фактов предостаточно, они все регулярно передаются нами нашим партнерам, но внятной реакции на это нет", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров тоже отмечал, что дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине вызывает все более глубокую озабоченность. Он отмечал, что с сентября 2020 года на Украине, согласно законам об образовании, государственном языке и общем среднем образовании, начался процесс выдавливания языков нацменьшинств из общественной и образовательной сфер.
 
РоссияОБСЕМария ЗахароваПрибалтикаСовет ЕвропыУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Организаторы выставки в Берлине о войне ответили на критику посла Украины
08:45Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
08:39Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
08:39В Совфеде оценили работу Telegram
08:38На газопроводе в Луганске прогремел взрыв
08:36В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
08:26Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
08:13На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
07:56В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
07:49В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков
07:27В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:22Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
06:51Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
05:56Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
05:35В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о ходе учений в Тихом океане
05:11Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
04:56В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
04:20Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
04:11В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек
Лента новостейМолния