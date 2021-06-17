https://ria.ru/20210617/zakharova-1737441617.html

В МИД напомнили евроструктурам о нарушениях прав русскоязычных

В МИД напомнили евроструктурам о нарушениях прав русскоязычных - РИА Новости, 17.06.2021

В МИД напомнили евроструктурам о нарушениях прав русскоязычных

Европейские структуры не отвечают внятной реакцией на факты нарушения прав русскоязычного населения и цензуру СМИ в Прибалтике и Украине, заявила официальный... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:28

2021-06-17T17:28

2021-06-17T17:34

россия

обсе

мария захарова

прибалтика

совет европы

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736852796_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_b2095363133179c4f56408ae4543d79a.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Европейские структуры не отвечают внятной реакцией на факты нарушения прав русскоязычного населения и цензуру СМИ в Прибалтике и Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается правочеловеческих обязательств в рамках ОБСЕ и Совета Европы, мы рекомендуем евроструктурам, прежде чем предъявлять России бездоказательные, безосновательные претензии, урегулировать вопиющую ситуацию с нарушением прав русскоязычного населения и неприкрытую цензуру средств массовой информации в странах Прибалтики, на той же Украине. Фактов предостаточно, они все регулярно передаются нами нашим партнерам, но внятной реакции на это нет", - сказала Захарова на брифинге.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров тоже отмечал, что дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине вызывает все более глубокую озабоченность. Он отмечал, что с сентября 2020 года на Украине, согласно законам об образовании, государственном языке и общем среднем образовании, начался процесс выдавливания языков нацменьшинств из общественной и образовательной сфер.

https://ria.ru/20210521/latviya-1733300122.html

россия

прибалтика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, мария захарова, прибалтика, совет европы, украина, в мире