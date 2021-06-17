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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210617/yaroslavl-1737480871.html
Под Ярославлем запустили цех по производству медицинских масок
Под Ярославлем запустили цех по производству медицинских масок - РИА Новости, 17.06.2021
Под Ярославлем запустили цех по производству медицинских масок
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в четверг принял участие в церемонии запуска обновленного цеха по производству медицинской одежды и масок в... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T20:09
2021-06-17T20:09
ярославская область
дмитрий миронов
ярославская область
экономика
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в четверг принял участие в церемонии запуска обновленного цеха по производству медицинской одежды и масок в Гаврилов-Яме, сообщило правительство региона.Сообщается, что предприятие "Викамед Текнолоджиз" в результате завершения первого этапа реконструкции производственных мощностей в четверг торжественно запустило обновленный цех, увеличив объемы выпускаемой продукции - медицинской одежды и масок, хирургических комплектов из нетканых материалов.В церемонии запуска производства в режиме видеоконференцсвязи принял участие губернатор Дмитрий Миронов."Продукция, которую выпускает предприятие, очень востребована как в Ярославской области, так и в других регионах нашей страны и даже за рубежом. Применение новейших технологий и материалов обеспечивает ее высокое качество. На начальном этапе развития пандемии предприятие оказало хорошую помощь в обеспечении жителей области средствами индивидуальной защиты. Уверен, что расширение производства также поможет региону в борьбе с коронавирусом", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.Дмитрий Миронов поблагодарил компанию за благотворительную деятельность, поддержку медорганизаций региона и детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. По его словам, "Викамед Текнолоджиз" показывает хороший пример успешного бизнес-проекта и высокой социальной ответственности, является добросовестным и надежным налогоплательщиком."Реконструкция предприятия произведена по технологии "чистое помещение", что позволит соответствовать международному стандарту. Это даст возможность поставлять продукцию на экспорт. В планах – увеличение производственных площадей, полная роботизация отдельных производственных участков и выполнение ряда других задач", - говорится в сообщении областного правительства. В обновление производства вложили 22 миллиона рублей.По информации регионального правительства, в результате первого этапа реконструкции производства предприятие планирует нарастить годовой объем выпуска медицинских масок до 38,7 миллиона штук, хирургических халатов – до 2,5 миллиона штук, а также медицинских бахил и стерильных комплектов – не менее чем на 10%.
https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737458371.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737144607.html
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дмитрий миронов, ярославская область, экономика
Под Ярославлем запустили цех по производству медицинских масок
20:09 17.06.2021
 
CC BY 4.0 / Правительство Ярославской области / Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
CC BY 4.0 / Правительство Ярославской области /

Губернатор Ярославской области Миронов запустил цех по производству медицинских масок

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в четверг принял участие в церемонии запуска обновленного цеха по производству медицинской одежды и масок в Гаврилов-Яме, сообщило правительство региона.
Сообщается, что предприятие "Викамед Текнолоджиз" в результате завершения первого этапа реконструкции производственных мощностей в четверг торжественно запустило обновленный цех, увеличив объемы выпускаемой продукции - медицинской одежды и масок, хирургических комплектов из нетканых материалов.
В церемонии запуска производства в режиме видеоконференцсвязи принял участие губернатор Дмитрий Миронов.
"Продукция, которую выпускает предприятие, очень востребована как в Ярославской области, так и в других регионах нашей страны и даже за рубежом. Применение новейших технологий и материалов обеспечивает ее высокое качество. На начальном этапе развития пандемии предприятие оказало хорошую помощь в обеспечении жителей области средствами индивидуальной защиты. Уверен, что расширение производства также поможет региону в борьбе с коронавирусом", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
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Дмитрий Миронов поблагодарил компанию за благотворительную деятельность, поддержку медорганизаций региона и детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. По его словам, "Викамед Текнолоджиз" показывает хороший пример успешного бизнес-проекта и высокой социальной ответственности, является добросовестным и надежным налогоплательщиком.
"Реконструкция предприятия произведена по технологии "чистое помещение", что позволит соответствовать международному стандарту. Это даст возможность поставлять продукцию на экспорт. В планах – увеличение производственных площадей, полная роботизация отдельных производственных участков и выполнение ряда других задач", - говорится в сообщении областного правительства. В обновление производства вложили 22 миллиона рублей.
По информации регионального правительства, в результате первого этапа реконструкции производства предприятие планирует нарастить годовой объем выпуска медицинских масок до 38,7 миллиона штук, хирургических халатов – до 2,5 миллиона штук, а также медицинских бахил и стерильных комплектов – не менее чем на 10%.
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Ярославская областьДмитрий МироновЯрославская областьЭкономика
 
 
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