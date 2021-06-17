https://ria.ru/20210617/yaroslavl-1737480871.html

Под Ярославлем запустили цех по производству медицинских масок

Под Ярославлем запустили цех по производству медицинских масок - РИА Новости, 17.06.2021

Под Ярославлем запустили цех по производству медицинских масок

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в четверг принял участие в церемонии запуска обновленного цеха по производству медицинской одежды и масок в... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T20:09

2021-06-17T20:09

2021-06-17T20:09

ярославская область

дмитрий миронов

ярославская область

экономика

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в четверг принял участие в церемонии запуска обновленного цеха по производству медицинской одежды и масок в Гаврилов-Яме, сообщило правительство региона.Сообщается, что предприятие "Викамед Текнолоджиз" в результате завершения первого этапа реконструкции производственных мощностей в четверг торжественно запустило обновленный цех, увеличив объемы выпускаемой продукции - медицинской одежды и масок, хирургических комплектов из нетканых материалов.В церемонии запуска производства в режиме видеоконференцсвязи принял участие губернатор Дмитрий Миронов."Продукция, которую выпускает предприятие, очень востребована как в Ярославской области, так и в других регионах нашей страны и даже за рубежом. Применение новейших технологий и материалов обеспечивает ее высокое качество. На начальном этапе развития пандемии предприятие оказало хорошую помощь в обеспечении жителей области средствами индивидуальной защиты. Уверен, что расширение производства также поможет региону в борьбе с коронавирусом", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.Дмитрий Миронов поблагодарил компанию за благотворительную деятельность, поддержку медорганизаций региона и детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. По его словам, "Викамед Текнолоджиз" показывает хороший пример успешного бизнес-проекта и высокой социальной ответственности, является добросовестным и надежным налогоплательщиком."Реконструкция предприятия произведена по технологии "чистое помещение", что позволит соответствовать международному стандарту. Это даст возможность поставлять продукцию на экспорт. В планах – увеличение производственных площадей, полная роботизация отдельных производственных участков и выполнение ряда других задач", - говорится в сообщении областного правительства. В обновление производства вложили 22 миллиона рублей.По информации регионального правительства, в результате первого этапа реконструкции производства предприятие планирует нарастить годовой объем выпуска медицинских масок до 38,7 миллиона штук, хирургических халатов – до 2,5 миллиона штук, а также медицинских бахил и стерильных комплектов – не менее чем на 10%.

https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737458371.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737144607.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, ярославская область, экономика