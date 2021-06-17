https://ria.ru/20210617/yakutiya-1737418986.html

Глава Якутии предложил поощрять привившихся от COVID-19

Глава Якутии предложил поощрять привившихся от COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021

Глава Якутии предложил поощрять привившихся от COVID-19

Правительству и главам муниципальных образований Якутии поручено проработать меры поощрения людей, привившихся от коронавируса, заявил глава региона Айсен... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:45

2021-06-17T15:45

2021-06-17T15:45

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

николаев (украина)

айсен николаев

здоровье - общество

якутск

общество

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ЯКУТСК, 17 июн – РИА Новости. Правительству и главам муниципальных образований Якутии поручено проработать меры поощрения людей, привившихся от коронавируса, заявил глава региона Айсен Николаев в четверг в своем обращении к жителям республики.По словам Николаева, уже почти два месяца число заболевших коронавирусной инфекцией в республике держится на уровне порядка 100 человек в день, лишь за последнюю неделю началось небольшое снижение.Как отметил глава региона, справедливо поддерживать ответственных людей различными преференциями. "Предложений немало, в том числе от бизнеса, предпринимателей… Я сегодня поручаю правительству республики, главам муниципальных образований в недельный срок проработать и принять дополнительные меры поощрения для тех, кто получил вакцину. Это могут быть и различные лотереи, розыгрыши ценных призов, льготы на коммунальные, транспортные услуги или на посещение театров, кино, спортзалов", - сказал Николаев.По данным оперштаба, за последние сутки в Якутии выявлен 91 новый случай коронавирусной инфекции, в том числе в Якутске – 57 случаев.

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/sakhalin-1737410647.html

николаев (украина)

якутск

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, николаев (украина), айсен николаев, здоровье - общество, якутск, общество