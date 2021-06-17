https://ria.ru/20210617/yakutiya-1737352355.html
Ученые обнаружили в Якутии древнейший слой мерзлоты
Ученые обнаружили в Якутии древнейший слой мерзлоты - РИА Новости, 17.06.2021
Ученые обнаружили в Якутии древнейший слой мерзлоты
Древнейший в мире слой мерзлоты, возраст которой оценивается в 650 тысяч лет, обнаружили ученые в районе поселка Батагай в Якутии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T10:27
2021-06-17T10:27
2021-06-17T10:27
республика саха (якутия)
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айсен николаев
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ЯКУТСК, 17 июн – РИА Новости. Древнейший в мире слой мерзлоты, возраст которой оценивается в 650 тысяч лет, обнаружили ученые в районе поселка Батагай в Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики."Международная группа исследователей обнаружила в Сибири самую древнюю вечную мерзлоту. Слой почвы, лежащий на глубине 50 метров, был заморожен в течение примерно 650 тысяч лет, говорится в заявлении Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (AWI). Таким образом, этот слой вечной мерзлоты уже пережил несколько холодных и теплых периодов", - рассказали в пресс-службе.По мнению экспертов Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца, обнаруженный участок имеет большое научное значение, так как доказывает, что вечная мерзлота не обязательно должна полностью оттаивать даже в более теплые периоды. "Изучаемая вечномерзлая почва, по всей видимости, пережила и особенно теплые периоды около 130 тысяч лет назад, когда летом в Арктике было примерно на четыре-пять градусов Цельсия теплее, чем сегодня", - говорится в сообщении.По информации региональных властей, древнейший слой вечной мерзлоты находится на склоне горы на глубине около 50 метров, где температура постоянно составляет около минус десяти градусов."В период с 1940-х по 1960-е годы часть склона была частично вырублена, и по ней ездили тяжелые гусеничные вездеходы с близлежащей шахты, что привело к уничтожению защитного и изолирующего растительного покрова. В результате более молодая вечная мерзлота на поверхности начала оттаивать летом, пока почва, наконец, не стала сползать, обнажая более старую вечную мерзлоту", - отметили в пресс-службе.По словам ученого из AWI Томаса Опеля, этот ущерб непоправим, поскольку обнажившаяся вечная мерзлота продолжает оттаивать каждое лето. За последние 50 лет оползень уже распространился на ширину около 900 метров.Ранее сообщалось о том, что глава Якутии Айсен Николаев выступил с предложением в рамках председательства России в Арктическом совете провести в 2023 году в Якутске всемирный саммит для обсуждения проблем изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Как отметил глава республики, очевидной угрозой для жизнедеятельности в Арктике становятся проблемы, связанные с изменением климата, только на территории Якутии почти 3 миллиона квадратных километров занимает вечная мерзлота.
https://ria.ru/20210610/zatmenie-1736473212.html
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россия, айсен николаев, арктика, арктический совет, якутск
Ученые обнаружили в Якутии древнейший слой мерзлоты
В Якутии обнаружили древнейший слой мерзлоты, возраст которой оценивается в 650 тысяч лет
ЯКУТСК, 17 июн – РИА Новости. Древнейший в мире слой мерзлоты, возраст которой оценивается в 650 тысяч лет, обнаружили ученые в районе поселка Батагай в Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
"Международная группа исследователей обнаружила в Сибири самую древнюю вечную мерзлоту. Слой почвы, лежащий на глубине 50 метров, был заморожен в течение примерно 650 тысяч лет, говорится в заявлении Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (AWI). Таким образом, этот слой вечной мерзлоты уже пережил несколько холодных и теплых периодов", - рассказали в пресс-службе.
По мнению экспертов Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца, обнаруженный участок имеет большое научное значение, так как доказывает, что вечная мерзлота не обязательно должна полностью оттаивать даже в более теплые периоды. "Изучаемая вечномерзлая почва, по всей видимости, пережила и особенно теплые периоды около 130 тысяч лет назад, когда летом в Арктике
было примерно на четыре-пять градусов Цельсия теплее, чем сегодня", - говорится в сообщении.
По информации региональных властей, древнейший слой вечной мерзлоты находится на склоне горы на глубине около 50 метров, где температура постоянно составляет около минус десяти градусов.
"В период с 1940-х по 1960-е годы часть склона была частично вырублена, и по ней ездили тяжелые гусеничные вездеходы с близлежащей шахты, что привело к уничтожению защитного и изолирующего растительного покрова. В результате более молодая вечная мерзлота на поверхности начала оттаивать летом, пока почва, наконец, не стала сползать, обнажая более старую вечную мерзлоту", - отметили в пресс-службе.
По словам ученого из AWI Томаса Опеля, этот ущерб непоправим, поскольку обнажившаяся вечная мерзлота продолжает оттаивать каждое лето. За последние 50 лет оползень уже распространился на ширину около 900 метров.
Ранее сообщалось о том, что глава Якутии Айсен Николаев
выступил с предложением в рамках председательства России
в Арктическом совете
провести в 2023 году в Якутске
всемирный саммит для обсуждения проблем изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Как отметил глава республики, очевидной угрозой для жизнедеятельности в Арктике становятся проблемы, связанные с изменением климата, только на территории Якутии почти 3 миллиона квадратных километров занимает вечная мерзлота.