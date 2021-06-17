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Ученые обнаружили в Якутии древнейший слой мерзлоты

Ученые обнаружили в Якутии древнейший слой мерзлоты - РИА Новости, 17.06.2021

Ученые обнаружили в Якутии древнейший слой мерзлоты

Древнейший в мире слой мерзлоты, возраст которой оценивается в 650 тысяч лет, обнаружили ученые в районе поселка Батагай в Якутии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T10:27

2021-06-17T10:27

2021-06-17T10:27

республика саха (якутия)

россия

айсен николаев

арктика

арктический совет

якутск

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ЯКУТСК, 17 июн – РИА Новости. Древнейший в мире слой мерзлоты, возраст которой оценивается в 650 тысяч лет, обнаружили ученые в районе поселка Батагай в Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики."Международная группа исследователей обнаружила в Сибири самую древнюю вечную мерзлоту. Слой почвы, лежащий на глубине 50 метров, был заморожен в течение примерно 650 тысяч лет, говорится в заявлении Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (AWI). Таким образом, этот слой вечной мерзлоты уже пережил несколько холодных и теплых периодов", - рассказали в пресс-службе.По мнению экспертов Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца, обнаруженный участок имеет большое научное значение, так как доказывает, что вечная мерзлота не обязательно должна полностью оттаивать даже в более теплые периоды. "Изучаемая вечномерзлая почва, по всей видимости, пережила и особенно теплые периоды около 130 тысяч лет назад, когда летом в Арктике было примерно на четыре-пять градусов Цельсия теплее, чем сегодня", - говорится в сообщении.По информации региональных властей, древнейший слой вечной мерзлоты находится на склоне горы на глубине около 50 метров, где температура постоянно составляет около минус десяти градусов."В период с 1940-х по 1960-е годы часть склона была частично вырублена, и по ней ездили тяжелые гусеничные вездеходы с близлежащей шахты, что привело к уничтожению защитного и изолирующего растительного покрова. В результате более молодая вечная мерзлота на поверхности начала оттаивать летом, пока почва, наконец, не стала сползать, обнажая более старую вечную мерзлоту", - отметили в пресс-службе.По словам ученого из AWI Томаса Опеля, этот ущерб непоправим, поскольку обнажившаяся вечная мерзлота продолжает оттаивать каждое лето. За последние 50 лет оползень уже распространился на ширину около 900 метров.Ранее сообщалось о том, что глава Якутии Айсен Николаев выступил с предложением в рамках председательства России в Арктическом совете провести в 2023 году в Якутске всемирный саммит для обсуждения проблем изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Как отметил глава республики, очевидной угрозой для жизнедеятельности в Арктике становятся проблемы, связанные с изменением климата, только на территории Якутии почти 3 миллиона квадратных километров занимает вечная мерзлота.

https://ria.ru/20210610/zatmenie-1736473212.html

https://ria.ru/20210610/pozhar-1736451287.html

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арктика

якутск

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россия, айсен николаев, арктика, арктический совет, якутск