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Глава Ставрополья инициировал увеличение школьных выплат для многодетных
Глава Ставрополья инициировал увеличение школьных выплат для многодетных - РИА Новости, 17.06.2021
Глава Ставрополья инициировал увеличение школьных выплат для многодетных
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выступил с инициативой о повышении в 4,2 раза ежегодной денежной выплаты на школьников из многодетных семей, РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T19:21
2021-06-17T20:06
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выступил с инициативой о повышении в 4,2 раза ежегодной денежной выплаты на школьников из многодетных семей, сообщает минтруда и социальной защиты населения региона.Ее он озвучил перед парламентариями, которые поддержали инициативу и внесли соответствующие изменения в краевой закон о мерах социальной поддержки многодетных семей.Ежегодная компенсация в регионе предоставляется на каждого ребенка независимо от дохода семьи. Прием заявлений и документов осуществляется ежегодно в период с 1 января по 30 апреля.В этом году выплата такой соцподдержки будет производится органами соцзащиты края в период с 1 по 26 августа. Для осуществления увеличенной выплаты в августе текущего года в региональном бюджете будет дополнительно предусмотрено около 260 миллионов рублей. Получателями этой выплаты на Ставрополье станут более 32 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается почти 64,4 тысяч школьников.
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владимир владимиров, ставропольский край

Глава Ставрополья инициировал увеличение школьных выплат для многодетных

19:21 17.06.2021 (обновлено: 20:06 17.06.2021)
 
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Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СТАВРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выступил с инициативой о повышении в 4,2 раза ежегодной денежной выплаты на школьников из многодетных семей, сообщает минтруда и социальной защиты населения региона.
Ее он озвучил перед парламентариями, которые поддержали инициативу и внесли соответствующие изменения в краевой закон о мерах социальной поддержки многодетных семей.
"Размер выплаты увеличился с 1,2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей. Ежегодная денежная компенсация предусмотрена на каждого школьника из многодетной семьи не старше 18 лет для приобретения школьной и спортивной формы, обуви и письменных принадлежностей. Увеличенные выплаты ставропольские семьи получат накануне нового учебного года",- говорится в сообщении министерства.
Ежегодная компенсация в регионе предоставляется на каждого ребенка независимо от дохода семьи. Прием заявлений и документов осуществляется ежегодно в период с 1 января по 30 апреля.
В этом году выплата такой соцподдержки будет производится органами соцзащиты края в период с 1 по 26 августа. Для осуществления увеличенной выплаты в августе текущего года в региональном бюджете будет дополнительно предусмотрено около 260 миллионов рублей. Получателями этой выплаты на Ставрополье станут более 32 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается почти 64,4 тысяч школьников.
Электронную информсистему внедрили в здравоохранении Ставрополья
8 июня, 20:52Ставропольский край
Электронную информсистему внедрили в здравоохранении Ставрополья
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировСтавропольский край
 
 
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