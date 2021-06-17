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Глава Ставрополья инициировал увеличение школьных выплат для многодетных

Глава Ставрополья инициировал увеличение школьных выплат для многодетных - РИА Новости, 17.06.2021

Глава Ставрополья инициировал увеличение школьных выплат для многодетных

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выступил с инициативой о повышении в 4,2 раза ежегодной денежной выплаты на школьников из многодетных семей, РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T19:21

2021-06-17T19:21

2021-06-17T20:06

ставропольский край

владимир владимиров

ставропольский край

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СТАВРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выступил с инициативой о повышении в 4,2 раза ежегодной денежной выплаты на школьников из многодетных семей, сообщает минтруда и социальной защиты населения региона.Ее он озвучил перед парламентариями, которые поддержали инициативу и внесли соответствующие изменения в краевой закон о мерах социальной поддержки многодетных семей.Ежегодная компенсация в регионе предоставляется на каждого ребенка независимо от дохода семьи. Прием заявлений и документов осуществляется ежегодно в период с 1 января по 30 апреля.В этом году выплата такой соцподдержки будет производится органами соцзащиты края в период с 1 по 26 августа. Для осуществления увеличенной выплаты в августе текущего года в региональном бюджете будет дополнительно предусмотрено около 260 миллионов рублей. Получателями этой выплаты на Ставрополье станут более 32 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается почти 64,4 тысяч школьников.

https://ria.ru/20210608/informsistema-1736214679.html

ставропольский край

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2021

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владимир владимиров, ставропольский край