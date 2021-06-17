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В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Неизвестно, когда возможно проведение следующего саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, лидеры говорят по телефону при необходимости, пока РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:21
2021-06-17T11:21
2021-06-17T11:21
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Неизвестно, когда возможно проведение следующего саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, лидеры говорят по телефону при необходимости, пока нет никаких наметок о возможной встрече, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Не известно", - ответил он на вопрос, когда пройдет следующий саммит президентов РФ и США.Он добавил, что при необходимости лидеры могут поговорить по телефону. "Встречи тоже нужны по мере того, как копится потенциал таких тупиковых вопросов, которые нужно обсуждать на высшем уровне. Пока никаких наметок нет", - сказал Песков в эфире "Эхо Москвы".
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Песков заявил, что неизвестно, когда возможно проведение следующего саммита Путина и Байдена