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В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена

В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021

В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена

Неизвестно, когда возможно проведение следующего саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, лидеры говорят по телефону при необходимости, пока РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:21

2021-06-17T11:21

2021-06-17T11:21

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Неизвестно, когда возможно проведение следующего саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, лидеры говорят по телефону при необходимости, пока нет никаких наметок о возможной встрече, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Не известно", - ответил он на вопрос, когда пройдет следующий саммит президентов РФ и США.Он добавил, что при необходимости лидеры могут поговорить по телефону. "Встречи тоже нужны по мере того, как копится потенциал таких тупиковых вопросов, которые нужно обсуждать на высшем уровне. Пока никаких наметок нет", - сказал Песков в эфире "Эхо Москвы".

россия

сша

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2021

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире