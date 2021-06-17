https://ria.ru/20210617/voronezh-1737437975.html

В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода

В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода - РИА Новости, 17.06.2021

В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода

Власти Воронежа объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в Железнодорожном районе города из-за аварии на магистральном водопроводе, в результате... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:09

2021-06-17T17:09

2021-06-17T17:09

россия

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Власти Воронежа объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в Железнодорожном районе города из-за аварии на магистральном водопроводе, в результате которого без воды остались более 300 тысяч человек, говорится в сообщении мэрии.Повреждение в Воронеже магистрального водовода диаметром 1000 миллиметров было обнаружено утром в четверг. В результате без воды осталась вся левобережная часть города - Левобережный район с населением 184,6 тысячи человек и Железнодорожный район с населением более 131 тысячи жителей. Аварию планируется устранить до конца дня.По данным Росводоканала Воронеж, в результате проведенных переключений по линиям водоснабжения на 10.00 мск четверга без воды остались три жилых дома: улица Димитрова, 79, и по улице Порт-Артурской - дома 19 и 21, а также рынок на Димитрова. затем выяснилось, что воды нет еще в домах по Серафимовича, 41 и Минской, 2в. В результате порыва на магистральном водопроводе оказались подтоплены пять частных жилых домов и 12 участков."В связи с нарушением жизнеобеспечения населения вследствие аварии на водоводе в районе переулка Севастопольского вводится режим чрезвычайной ситуации на территории Железнодорожного района Воронежа", - информирует мэрия.В частности, на период ликвидации последствий аварии для населения подтопленных домов организованы проживание и питание в пункте временного размещения."Планируется, что все заявившиеся (на данный момент 12 человек) будут размещены в гостинице "Морская", - сообщает мэрия.По данным Росводоканала Воронеж, причиной аварии стал износ водопровода – 60-х годов прокладки, его близость к интенсивно эксплуатируемой железной дороге, а также "частые обильные дожди", которые "спровоцировали ослабление и движение грунта".

https://ria.ru/20210617/reka-1737350403.html

https://ria.ru/20210617/rostov-na-donu-1737385819.html

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россия, воронеж, происшествия