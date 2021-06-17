https://ria.ru/20210617/vooruzheniya-1737337217.html

Эксперты рассказали, кто может сорвать работу по контролю за вооружениями

Эксперты рассказали, кто может сорвать работу по контролю за вооружениями - РИА Новости, 17.06.2021

Эксперты рассказали, кто может сорвать работу по контролю за вооружениями

Договоренность президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина потенциально создает почву для предотвращения новой гонки ядерных вооружений, но... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T04:49

2021-06-17T04:49

2021-06-17T04:49

саммит путина и байдена

россия

вашингтон

дональд трамп

джо байден

владимир путин

москва

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Договоренность президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина потенциально создает почву для предотвращения новой гонки ядерных вооружений, но американские политики могут подорвать этот процесс, сообщили РИА Новости эксперты.Он считает, что с обеих сторон должны быть быстро сформированы группы, которые встретятся, чтобы начать переговоры о новом соглашении или серии соглашений.Глава Американского университета в Москве Эдвард Лозански выразил мнение, что после конструктивного тона саммита Байден столкнется с серьезной критикой на родине, но американские СМИ не будут по отношению к нему такими же резкими, как к его предшественнику Дональду Трампу."Самое важное - предпринять конкретные шаги и не дать антироссийскому лобби разрушить путь к миру", - сказал эксперт.В свою очередь, старший научный сотрудник Миддлберийского института международных исследований Джошуа Поллак полагает, что в связи с высоким уровнем антироссийских настроений в США, особенно среди республиканцев в конгрессе, Байден едва ли сможет добиться одобрения какого-либо нового соглашения с Россией по контролю над вооружениями."Проще говоря, республиканцы в конгрессе практически не поддерживают, если вообще поддерживают то, что может сделать президент Байден", - сказал Поллак.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

https://ria.ru/20210617/sammit-1737331975.html

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

https://ria.ru/20210616/summit-1737319118.html

россия

вашингтон

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вашингтон, дональд трамп, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире