Эксперты рассказали, кто может сорвать работу по контролю за вооружениями
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Эксперты заявили, что американские политики могут сорвать работу по контролю за вооружениями
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Договоренность президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина потенциально создает почву для предотвращения новой гонки ядерных вооружений, но американские политики могут подорвать этот процесс, сообщили РИА Новости эксперты.
"Это (договоренность - ред.) сильно приветствуется и представляет собой положительный ответ на рекомендации многих экспертов и активистов. Это знак, что оба лидера понимают то, что нынешняя гонка вооружений может привести только к увеличению риска ядерной катастрофы", - заявил РИА Новости руководитель отдела по нераспространению Женевского центра политики безопасности Марк Фино.
Он считает, что с обеих сторон должны быть быстро сформированы группы, которые встретятся, чтобы начать переговоры о новом соглашении или серии соглашений.
Глава Американского университета в Москве Эдвард Лозански выразил мнение, что после конструктивного тона саммита Байден столкнется с серьезной критикой на родине, но американские СМИ не будут по отношению к нему такими же резкими, как к его предшественнику Дональду Трампу.
"Самое важное - предпринять конкретные шаги и не дать антироссийскому лобби разрушить путь к миру", - сказал эксперт.
В свою очередь, старший научный сотрудник Миддлберийского института международных исследований Джошуа Поллак полагает, что в связи с высоким уровнем антироссийских настроений в США, особенно среди республиканцев в конгрессе, Байден едва ли сможет добиться одобрения какого-либо нового соглашения с Россией по контролю над вооружениями.
"Проще говоря, республиканцы в конгрессе практически не поддерживают, если вообще поддерживают то, что может сделать президент Байден", - сказал Поллак.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.