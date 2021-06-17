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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/vooruzheniya-1737337217.html
Эксперты рассказали, кто может сорвать работу по контролю за вооружениями
Эксперты рассказали, кто может сорвать работу по контролю за вооружениями - РИА Новости, 17.06.2021
Эксперты рассказали, кто может сорвать работу по контролю за вооружениями
Договоренность президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина потенциально создает почву для предотвращения новой гонки ядерных вооружений, но... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T04:49
2021-06-17T04:49
саммит путина и байдена
россия
вашингтон
дональд трамп
джо байден
владимир путин
москва
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Договоренность президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина потенциально создает почву для предотвращения новой гонки ядерных вооружений, но американские политики могут подорвать этот процесс, сообщили РИА Новости эксперты.Он считает, что с обеих сторон должны быть быстро сформированы группы, которые встретятся, чтобы начать переговоры о новом соглашении или серии соглашений.Глава Американского университета в Москве Эдвард Лозански выразил мнение, что после конструктивного тона саммита Байден столкнется с серьезной критикой на родине, но американские СМИ не будут по отношению к нему такими же резкими, как к его предшественнику Дональду Трампу."Самое важное - предпринять конкретные шаги и не дать антироссийскому лобби разрушить путь к миру", - сказал эксперт.В свою очередь, старший научный сотрудник Миддлберийского института международных исследований Джошуа Поллак полагает, что в связи с высоким уровнем антироссийских настроений в США, особенно среди республиканцев в конгрессе, Байден едва ли сможет добиться одобрения какого-либо нового соглашения с Россией по контролю над вооружениями."Проще говоря, республиканцы в конгрессе практически не поддерживают, если вообще поддерживают то, что может сделать президент Байден", - сказал Поллак.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
https://ria.ru/20210617/sammit-1737331975.html
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россия, вашингтон, дональд трамп, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире
Эксперты рассказали, кто может сорвать работу по контролю за вооружениями
04:49 17.06.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© AP Photo / Patrick Semansky

Эксперты заявили, что американские политики могут сорвать работу по контролю за вооружениями

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Договоренность президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина потенциально создает почву для предотвращения новой гонки ядерных вооружений, но американские политики могут подорвать этот процесс, сообщили РИА Новости эксперты.
"Это (договоренность - ред.) сильно приветствуется и представляет собой положительный ответ на рекомендации многих экспертов и активистов. Это знак, что оба лидера понимают то, что нынешняя гонка вооружений может привести только к увеличению риска ядерной катастрофы", - заявил РИА Новости руководитель отдела по нераспространению Женевского центра политики безопасности Марк Фино.
Он считает, что с обеих сторон должны быть быстро сформированы группы, которые встретятся, чтобы начать переговоры о новом соглашении или серии соглашений.
Глава Американского университета в Москве Эдвард Лозански выразил мнение, что после конструктивного тона саммита Байден столкнется с серьезной критикой на родине, но американские СМИ не будут по отношению к нему такими же резкими, как к его предшественнику Дональду Трампу.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
01:47Саммит Путина и Байдена
В США высоко оценили подготовку Путина к саммиту в Женеве
"Самое важное - предпринять конкретные шаги и не дать антироссийскому лобби разрушить путь к миру", - сказал эксперт.
В свою очередь, старший научный сотрудник Миддлберийского института международных исследований Джошуа Поллак полагает, что в связи с высоким уровнем антироссийских настроений в США, особенно среди республиканцев в конгрессе, Байден едва ли сможет добиться одобрения какого-либо нового соглашения с Россией по контролю над вооружениями.
"Проще говоря, республиканцы в конгрессе практически не поддерживают, если вообще поддерживают то, что может сделать президент Байден", - сказал Поллак.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 23:37Саммит Путина и Байдена
Саммит обманутых американских надежд
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 22:29
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Саммит Путина и БайденаРоссияВашингтонДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
 
 
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