Попова объяснила решение об обязательной вакцинации в некоторых регионах
22:01 17.06.2021 (обновлено: 22:58 17.06.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедик набирает в шприц российский препарат Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
© Sputnik / Томас Тхайцук
Попова пояснила решение об обязательной вакцинации в некоторых регионах
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировала решение властей некоторых регионов вакцинировать определенные группы населения.
"Речь идет о группе риска, о тех работниках, которые имеют по долгу своей работы постоянный контакт с людьми", — пояснила главный санитарный врач страны.
Она подчеркнула, что самый большой ежесуточный прирост заболеваемости COVID-19 фиксируют в Москве и Московской области.
"Мы очень внимательно следим за ситуацией. И это дополнительное мое поручение подчиненным во всех субъектах: усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости", — добавила Попова.
Учитывая складывающуюся эпидемическую обстановку, она призвала граждан максимально сократить количество контактов.
Основной причиной роста заболеваемости глава Роспотребнадзора назвала "тотальный нигилизм" россиян по отношению к защитным мерам.
"Сегодня все больше и больше людей болеют, и основная часть заболевающих — это люди от 20 до 49 лет. Вакцинироваться нужно обязательно и как можно скорее", — заключила Попова.
Столичные власти объявили дни с 15 по 19 июня нерабочими и ввели дополнительные ограничения. Помимо этого, глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. До середины августа в таких организациях не менее 60 процентов сотрудников должны привиться двумя компонентами вакцины.