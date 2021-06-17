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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737491555.html
Попова объяснила решение об обязательной вакцинации в некоторых регионах
Попова объяснила решение об обязательной вакцинации в некоторых регионах - РИА Новости, 17.06.2021
Попова объяснила решение об обязательной вакцинации в некоторых регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировала решение властей некоторых регионов вакцинировать определенные группы... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T22:01
2021-06-17T22:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировала решение властей некоторых регионов вакцинировать определенные группы населения. Она подчеркнула, что самый большой ежесуточный прирост заболеваемости COVID-19 фиксируют в Москве и Московской области."Мы очень внимательно следим за ситуацией. И это дополнительное мое поручение подчиненным во всех субъектах: усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости", — добавила Попова.Учитывая складывающуюся эпидемическую обстановку, она призвала граждан максимально сократить количество контактов.Основной причиной роста заболеваемости глава Роспотребнадзора назвала "тотальный нигилизм" россиян по отношению к защитным мерам."Сегодня все больше и больше людей болеют, и основная часть заболевающих — это люди от 20 до 49 лет. Вакцинироваться нужно обязательно и как можно скорее", — заключила Попова.Столичные власти объявили дни с 15 по 19 июня нерабочими и ввели дополнительные ограничения. Помимо этого, глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. До середины августа в таких организациях не менее 60 процентов сотрудников должны привиться двумя компонентами вакцины.
https://ria.ru/20210617/sobyanin-1737480724.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество
Попова объяснила решение об обязательной вакцинации в некоторых регионах
22:01 17.06.2021 (обновлено: 22:58 17.06.2021)
 
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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Попова пояснила решение об обязательной вакцинации в некоторых регионах

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировала решение властей некоторых регионов вакцинировать определенные группы населения.

"Речь идет о группе риска, о тех работниках, которые имеют по долгу своей работы постоянный контакт с людьми", — пояснила главный санитарный врач страны.

Она подчеркнула, что самый большой ежесуточный прирост заболеваемости COVID-19 фиксируют в Москве и Московской области.
"Мы очень внимательно следим за ситуацией. И это дополнительное мое поручение подчиненным во всех субъектах: усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости", — добавила Попова.
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Учитывая складывающуюся эпидемическую обстановку, она призвала граждан максимально сократить количество контактов.
Основной причиной роста заболеваемости глава Роспотребнадзора назвала "тотальный нигилизм" россиян по отношению к защитным мерам.
"Сегодня все больше и больше людей болеют, и основная часть заболевающих — это люди от 20 до 49 лет. Вакцинироваться нужно обязательно и как можно скорее", — заключила Попова.
Столичные власти объявили дни с 15 по 19 июня нерабочими и ввели дополнительные ограничения. Помимо этого, глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. До середины августа в таких организациях не менее 60 процентов сотрудников должны привиться двумя компонентами вакцины.
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