https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737491555.html

Попова объяснила решение об обязательной вакцинации в некоторых регионах

Попова объяснила решение об обязательной вакцинации в некоторых регионах - РИА Новости, 17.06.2021

Попова объяснила решение об обязательной вакцинации в некоторых регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировала решение властей некоторых регионов вакцинировать определенные группы... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T22:01

2021-06-17T22:01

2021-06-17T22:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировала решение властей некоторых регионов вакцинировать определенные группы населения. Она подчеркнула, что самый большой ежесуточный прирост заболеваемости COVID-19 фиксируют в Москве и Московской области."Мы очень внимательно следим за ситуацией. И это дополнительное мое поручение подчиненным во всех субъектах: усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости", — добавила Попова.Учитывая складывающуюся эпидемическую обстановку, она призвала граждан максимально сократить количество контактов.Основной причиной роста заболеваемости глава Роспотребнадзора назвала "тотальный нигилизм" россиян по отношению к защитным мерам."Сегодня все больше и больше людей болеют, и основная часть заболевающих — это люди от 20 до 49 лет. Вакцинироваться нужно обязательно и как можно скорее", — заключила Попова.Столичные власти объявили дни с 15 по 19 июня нерабочими и ввели дополнительные ограничения. Помимо этого, глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. До середины августа в таких организациях не менее 60 процентов сотрудников должны привиться двумя компонентами вакцины.

https://ria.ru/20210617/sobyanin-1737480724.html

https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737455013.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество