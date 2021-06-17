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Мурашко назвал вакцинацию от COVID-19 задачей каждого россиянина

Мурашко назвал вакцинацию от COVID-19 задачей каждого россиянина - РИА Новости, 17.06.2021

Мурашко назвал вакцинацию от COVID-19 задачей каждого россиянина

Прийти на прививку от коронавируса сегодня и сохранить свою жизнь и близких - это задача каждого россиянина, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T21:36

2021-06-17T21:36

2021-06-17T21:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Прийти на прививку от коронавируса сегодня и сохранить свою жизнь и близких - это задача каждого россиянина, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня наша с вами безопасность, как ни в какое другое время, зависит от каждого гражданина. Формирование коллективного иммунитета, о которым мы говорим, - это уже не пустые слова. Прийти на прививку, сохранить жизнь и здоровье близких и свою - это сегодня задача каждого",- сказал Мурашко на церемонии вручения премии "Призвание".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество