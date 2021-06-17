https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737481261.html
Собянин попросил рассказать сотрудникам ресторанов о важности вакцинации
Собянин попросил рассказать сотрудникам ресторанов о важности вакцинации - РИА Новости, 17.06.2021
Собянин попросил рассказать сотрудникам ресторанов о важности вакцинации
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к предпринимателям в сфере общественного питания с просьбой рассказать сотрудникам городских ресторанов и кафе о важности... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T20:12
2021-06-17T20:12
2021-06-17T20:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к предпринимателям в сфере общественного питания с просьбой рассказать сотрудникам городских ресторанов и кафе о важности вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа."Многие вещи мы начинаем обдумывать, программировать и запускать почти с нуля с учетом новых проблем и с учетом нового течения эпидемии - так, было принято санитарным врачом города Москвы решение об обязательной вакцинации, в первую очередь в сфере услуг, в торговле, в общественном питании. Я вам скажу, что это очень непростое решение, тем не менее мы понимаем, что без быстрой массовой вакцинации нам сбить эту волну просто не удастся", - заявил столичный градоначальник.Он добавил, что "главное теперь - провести эту вакцинацию, рассказать своим работникам, потому что они зависят не только с точки зрения получения доходов, зарплаты, места работы, но весь бизнес от этого зависит, в первую очередь ваш бизнес"."Надеюсь на вашу поддержку в этом процессе, очень непростом", - сказал Собянин на встрече с рестораторами.Он также отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции крайне важна, но этот процесс все равно длительный, он может занять полтора-два месяца. "Ситуация разворачивается просто у нас на глазах: по предварительным данным, завтра уже будет более 9 тысяч заболевших в Москве. Такого показателя у нас не было, и это очень плохо, что большой процент вновь выявленных - это люди, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней", - сказал мэр.Он уточнил, что болезнь протекает очень быстро. "Если раньше мы наблюдали от 10 до 14 дней эти процессы, то сегодня в течение пяти дней у человека проявляются более тяжелые симптомы", - сказал мэр.
https://ria.ru/20210617/moskva-1737454016.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
Собянин попросил рассказать сотрудникам ресторанов о важности вакцинации
Собянин попросил рассказать сотрудникам ресторанов о важности вакцинации от коронавируса
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
обратился к предпринимателям в сфере общественного питания с просьбой рассказать сотрудникам городских ресторанов и кафе о важности вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа.
"Многие вещи мы начинаем обдумывать, программировать и запускать почти с нуля с учетом новых проблем и с учетом нового течения эпидемии - так, было принято санитарным врачом города Москвы решение об обязательной вакцинации, в первую очередь в сфере услуг, в торговле, в общественном питании. Я вам скажу, что это очень непростое решение, тем не менее мы понимаем, что без быстрой массовой вакцинации нам сбить эту волну просто не удастся", - заявил столичный градоначальник.
Он добавил, что "главное теперь - провести эту вакцинацию, рассказать своим работникам, потому что они зависят не только с точки зрения получения доходов, зарплаты, места работы, но весь бизнес от этого зависит, в первую очередь ваш бизнес".
"Надеюсь на вашу поддержку в этом процессе, очень непростом", - сказал Собянин на встрече с рестораторами.
Он также отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции крайне важна, но этот процесс все равно длительный, он может занять полтора-два месяца. "Ситуация разворачивается просто у нас на глазах: по предварительным данным, завтра уже будет более 9 тысяч заболевших в Москве. Такого показателя у нас не было, и это очень плохо, что большой процент вновь выявленных - это люди, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней", - сказал мэр.
Он уточнил, что болезнь протекает очень быстро. "Если раньше мы наблюдали от 10 до 14 дней эти процессы, то сегодня в течение пяти дней у человека проявляются более тяжелые симптомы", - сказал мэр.