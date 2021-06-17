https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737460486.html

Собянин выразил надежду на ускорение процесса вакцинации в Москве

Собянин выразил надежду на ускорение процесса вакцинации в Москве - РИА Новости, 17.06.2021

Собянин выразил надежду на ускорение процесса вакцинации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что темпы вакцинации в Москве будут нарастать ежедневно. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:25

2021-06-17T18:25

2021-06-17T18:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что темпы вакцинации в Москве будут нарастать ежедневно."В три раза выросла сегодня запись на вакцинацию от того, что было. Но это все равно недостаточные объемы. Мы видим, что они пока еще небольшие. Но я думаю, что они будут нарастать каждый день. Я очень надеюсь", — рассказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737273210.html

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2021

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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество