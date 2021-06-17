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Мишустин призвал нарастить темпы вакцинации от COVID-19

Мишустин призвал нарастить темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021

Мишустин призвал нарастить темпы вакцинации от COVID-19

Российские вакцины от коронавируса доказали свою эффективность не только в России, но и за рубежом, вакцинация от COVID в РФ бесплатна, заявил председатель... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:10

2021-06-17T18:10

2021-06-17T18:22

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские вакцины от коронавируса доказали свою эффективность не только в России, но и за рубежом, вакцинация от COVID в РФ бесплатна, заявил председатель правительства Михаил Мишустин."Мы специально по поручению президента организовали бесплатную вакцинацию для всех желающих в каждом регионе. В то время как в других странах стоят в очередях и готовы платить большие деньги или ехать за границу, чтобы сделать прививку, у наших граждан есть такая возможность. Повторю еще раз - бесплатно и на всей территории страны. Российские вакцины доказали свою эффективность не только у нас, но и за рубежом", - сказал Мишустин во время заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Необходимо обезопасить граждан от болезней. Еще рано отказываться от соблюдения рекомендаций специалистов и мер предосторожности. Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться неукоснительно, ведь это забота о своем здоровье и здоровье близких. Только так можно уменьшить риск распространения инфекции ", - сказал Мишустин в ходе президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Важно наращивать темпы вакцинации. Хочу еще раз обратить внимание глав регионов, люди должны получать всю информацию о том, насколько опасен коронавирус, как можно защитить себя и родных, и где можно сделать прививки", - подчеркнул Мишустин.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, россия, здоровье - общество