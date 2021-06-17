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Мишустин призвал нарастить темпы вакцинации от COVID-19
Мишустин призвал нарастить темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021
Мишустин призвал нарастить темпы вакцинации от COVID-19
Российские вакцины от коронавируса доказали свою эффективность не только в России, но и за рубежом, вакцинация от COVID в РФ бесплатна, заявил председатель... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:10
2021-06-17T18:10
2021-06-17T18:22
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские вакцины от коронавируса доказали свою эффективность не только в России, но и за рубежом, вакцинация от COVID в РФ бесплатна, заявил председатель правительства Михаил Мишустин."Мы специально по поручению президента организовали бесплатную вакцинацию для всех желающих в каждом регионе. В то время как в других странах стоят в очередях и готовы платить большие деньги или ехать за границу, чтобы сделать прививку, у наших граждан есть такая возможность. Повторю еще раз - бесплатно и на всей территории страны. Российские вакцины доказали свою эффективность не только у нас, но и за рубежом", - сказал Мишустин во время заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Необходимо обезопасить граждан от болезней. Еще рано отказываться от соблюдения рекомендаций специалистов и мер предосторожности. Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться неукоснительно, ведь это забота о своем здоровье и здоровье близких. Только так можно уменьшить риск распространения инфекции ", - сказал Мишустин в ходе президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Важно наращивать темпы вакцинации. Хочу еще раз обратить внимание глав регионов, люди должны получать всю информацию о том, насколько опасен коронавирус, как можно защитить себя и родных, и где можно сделать прививки", - подчеркнул Мишустин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, россия, здоровье - общество
Мишустин призвал нарастить темпы вакцинации от COVID-19
18:10 17.06.2021 (обновлено: 18:22 17.06.2021)
Премьер-министр России Мишустин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Российские вакцины от коронавируса доказали свою эффективность не только в России
, но и за рубежом, вакцинация от COVID в РФ бесплатна, заявил председатель правительства Михаил Мишустин
.
"Мы специально по поручению президента организовали бесплатную вакцинацию для всех желающих в каждом регионе. В то время как в других странах стоят в очередях и готовы платить большие деньги или ехать за границу, чтобы сделать прививку, у наших граждан есть такая возможность. Повторю еще раз - бесплатно и на всей территории страны. Российские вакцины доказали свою эффективность не только у нас, но и за рубежом", - сказал Мишустин во время заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
"Необходимо обезопасить граждан от болезней. Еще рано отказываться от соблюдения рекомендаций специалистов и мер предосторожности. Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться неукоснительно, ведь это забота о своем здоровье и здоровье близких. Только так можно уменьшить риск распространения инфекции ", - сказал Мишустин в ходе президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"Важно наращивать темпы вакцинации. Хочу еще раз обратить внимание глав регионов, люди должны получать всю информацию о том, насколько опасен коронавирус, как можно защитить себя и родных, и где можно сделать прививки", - подчеркнул Мишустин.