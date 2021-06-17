Главный раввин России призвал евреев прививаться от коронавируса
16:29 17.06.2021 (обновлено: 16:31 17.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар выступает в Еврейском музее и центре толерантности
Главный раввин России Берл Лазар призвал верующих сделать прививку от коронавируса
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар призвал верующих сделать прививку от коронавируса.
"К сожалению, в последнее время эпидемия коронавирусной инфекции вновь вышла на подъем. У многих семей, в том числе в нашей общине, близкие люди заразились. Прежде всего, хочу пожелать им скорейшего выздоровления: мы молимся за них и очень надеемся, что все они сумеют преодолеть болезнь. В связи с этим я обращаюсь к вам с очень важной просьбой – просьбой сделать прививку от COVID", - говорится в обращении Лазара к общинам, предоставленном РИА Новости пресс-службой главного раввина России.
Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева 16 июня постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение. Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, отметив, что в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он призвал отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.
Главный раввин России в обращении к верующим отметил прямую связь вакцинации от коронавируса с заповедями иудаизма. "Наши мудрецы учат, что жизнь - это Божий дар, каждый из нас получил свое тело от Создателя, и потому просто обязан заботиться о здоровье этого тела... В Торе немало заповедей, которые специально посвящены правилам поведения, правилам питания, правилам лечения – все, чтобы сохранить тело здоровым. Ведь здоровье тела – необходимое условие здоровья духа", - добавил он.
Лазар заверил верующих, что российские и зарубежные врачи единогласно говорят о безопасности прививок. Ведущие религиозные авторитеты еврейского мира, по его словам, пришли к выводу, что прививаться от коронавируса необходимо. Раввин привел в пример Израиль, где полностью привито уже больше половины населения. "Результат налицо: еврейское государство вплотную приблизилось к коллективному иммунитету, заболеваемость снизилась на порядок", - сказал он.
"Поэтому давайте оставим сомнения, оставим колебания и дружно пройдем вакцинацию. Приходите прививаться сами и обязательно приводите своих близких:... все евреи в ответе друг за друга, и вместе мы преодолеем любые испытания! Дай Бог, чтобы эпидемия поскорей завершилась, и все мы вернулись к нормальной жизни", - заключил главный раввин России.