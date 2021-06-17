Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737430174.html
Главный раввин России призвал евреев прививаться от коронавируса
Главный раввин России призвал евреев прививаться от коронавируса - РИА Новости, 17.06.2021
Главный раввин России призвал евреев прививаться от коронавируса
Главный раввин России Берл Лазар призвал верующих сделать прививку от коронавируса. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:29
2021-06-17T16:31
религия и мировоззрение
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
берл лазар
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600886357_0:246:3045:1959_1920x0_80_0_0_974b70a029c6768780419ef1be0c9f1f.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар призвал верующих сделать прививку от коронавируса."К сожалению, в последнее время эпидемия коронавирусной инфекции вновь вышла на подъем. У многих семей, в том числе в нашей общине, близкие люди заразились. Прежде всего, хочу пожелать им скорейшего выздоровления: мы молимся за них и очень надеемся, что все они сумеют преодолеть болезнь. В связи с этим я обращаюсь к вам с очень важной просьбой – просьбой сделать прививку от COVID", - говорится в обращении Лазара к общинам, предоставленном РИА Новости пресс-службой главного раввина России.Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева 16 июня постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение. Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, отметив, что в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он призвал отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.Главный раввин России в обращении к верующим отметил прямую связь вакцинации от коронавируса с заповедями иудаизма. "Наши мудрецы учат, что жизнь - это Божий дар, каждый из нас получил свое тело от Создателя, и потому просто обязан заботиться о здоровье этого тела... В Торе немало заповедей, которые специально посвящены правилам поведения, правилам питания, правилам лечения – все, чтобы сохранить тело здоровым. Ведь здоровье тела – необходимое условие здоровья духа", - добавил он.Лазар заверил верующих, что российские и зарубежные врачи единогласно говорят о безопасности прививок. Ведущие религиозные авторитеты еврейского мира, по его словам, пришли к выводу, что прививаться от коронавируса необходимо. Раввин привел в пример Израиль, где полностью привито уже больше половины населения. "Результат налицо: еврейское государство вплотную приблизилось к коллективному иммунитету, заболеваемость снизилась на порядок", - сказал он."Поэтому давайте оставим сомнения, оставим колебания и дружно пройдем вакцинацию. Приходите прививаться сами и обязательно приводите своих близких:... все евреи в ответе друг за друга, и вместе мы преодолеем любые испытания! Дай Бог, чтобы эпидемия поскорей завершилась, и все мы вернулись к нормальной жизни", - заключил главный раввин России.
https://ria.ru/20210617/vaktsina-1737334031.html
https://ria.ru/20210617/strakhovanie-1737215223.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600886357_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_38009b25c07d79d8138a6231abccb261.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, берл лазар, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, московская область (подмосковье)
Главный раввин России призвал евреев прививаться от коронавируса
16:29 17.06.2021 (обновлено: 16:31 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар выступает в Еврейском музее и центре толерантности
Главный раввин России Берл Лазар выступает в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Главный раввин России Берл Лазар призвал верующих сделать прививку от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар призвал верующих сделать прививку от коронавируса.
"К сожалению, в последнее время эпидемия коронавирусной инфекции вновь вышла на подъем. У многих семей, в том числе в нашей общине, близкие люди заразились. Прежде всего, хочу пожелать им скорейшего выздоровления: мы молимся за них и очень надеемся, что все они сумеют преодолеть болезнь. В связи с этим я обращаюсь к вам с очень важной просьбой – просьбой сделать прививку от COVID", - говорится в обращении Лазара к общинам, предоставленном РИА Новости пресс-службой главного раввина России.
Медицинский работник делает прививку от COVID-19 во время испытаний вакцины CureVac - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
02:31Распространение коронавируса
Немецкая вакцина компании CureVac оказалась неэффективна против COVID-19
Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева 16 июня постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение. Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, отметив, что в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он призвал отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.
Главный раввин России в обращении к верующим отметил прямую связь вакцинации от коронавируса с заповедями иудаизма. "Наши мудрецы учат, что жизнь - это Божий дар, каждый из нас получил свое тело от Создателя, и потому просто обязан заботиться о здоровье этого тела... В Торе немало заповедей, которые специально посвящены правилам поведения, правилам питания, правилам лечения – все, чтобы сохранить тело здоровым. Ведь здоровье тела – необходимое условие здоровья духа", - добавил он.
Лазар заверил верующих, что российские и зарубежные врачи единогласно говорят о безопасности прививок. Ведущие религиозные авторитеты еврейского мира, по его словам, пришли к выводу, что прививаться от коронавируса необходимо. Раввин привел в пример Израиль, где полностью привито уже больше половины населения. "Результат налицо: еврейское государство вплотную приблизилось к коллективному иммунитету, заболеваемость снизилась на порядок", - сказал он.
"Поэтому давайте оставим сомнения, оставим колебания и дружно пройдем вакцинацию. Приходите прививаться сами и обязательно приводите своих близких:... все евреи в ответе друг за друга, и вместе мы преодолеем любые испытания! Дай Бог, чтобы эпидемия поскорей завершилась, и все мы вернулись к нормальной жизни", - заключил главный раввин России.
Указатель к центру тестирования на Covid-19 в Терминале аэропорта Хитроу, Лондон - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
08:00Туризм
Учесть все риски: как работает туристическая страховка при коронавирусе
 
Религия и мировоззрениеВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияБерл ЛазарЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:34Захарова прокомментировала проект Зеленского о борьбе с олигархами
17:32В Ленобласти на месте уничтоженного захоронения нашли останки 50 человек
17:30Число полицейских, пострадавших в столкновении в Берлине, возросло до 63
17:28В МИД напомнили евроструктурам о нарушениях прав русскоязычных
17:27В Нижегородской области пропала американская студентка
17:26В оздоровительном лагере под Ульяновском у девяти детей выявили COVID-19
17:22Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
Лента новостейМолния