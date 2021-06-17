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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737428781.html
Жителям ростовского Батайска предлагают бонусы за вакцинацию от COVID-19
Жителям ростовского Батайска предлагают бонусы за вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021
Жителям ростовского Батайска предлагают бонусы за вакцинацию от COVID-19
Жители города Батайска Ростовской области, которые пройдут вакцинацию от коронавируса в городском Дворце культуры до 20 июня, получат на выбор билеты в бассейн, РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:24
2021-06-17T16:24
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
батайск
ростовская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн – РИА Новости. Жители города Батайска Ростовской области, которые пройдут вакцинацию от коронавируса в городском Дворце культуры до 20 июня, получат на выбор билеты в бассейн, абонементы в кино или скидки на определенные покупки, сообщил журналистам в четверг глава администрации Батайска Геннадий Павлятенко.По его словам, акция была запущена 15 июня в городском Дворце культуры. Пробный этап продлится до 20 июня. "Для привлечения желающих предусмотрены следующие поощрительные меры: разовое посещение бассейна, бесплатная подписка на газету "Вперед" на второе полугодие, скидка на покупку в аптеке, скидка на аренду беседки на Соленом озере, а также абонемент на посещение кинотеатра", - сказал он.Для встречи и заполнения всей необходимой документации в холле Дворца культуры работают представители городского волонтерского центра. "Контингент проявивших интерес разнообразный, приходят люди старшего возраста, но в большинстве люди до 40 лет, семейные пары, молодежь", - сказал Павлятенко.Он добавил, что на сегодняшний день также прорабатывается возможность дополнить список бонусов разовыми посещениями фитнес клубов, а также предоставлением скидочных купонов других аптечных сетей города.Кроме того, по его словам, постановлением городской администрации работодателям рекомендовано "создать необходимые условия для прохождения работниками вакцинации, путем организации ее по месту работы с предоставлением дополнительных дней отдыха с сохранением заработной платы в день проведения вакцинации и на следующий день после нее".Всего в Ростовской области на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали почти 517 тысяч человек. Как сообщал журналистам представитель правительства области, вопрос введения обязательной вакцинации от коронавируса в настоящее время в регионе не рассматривается.
https://radiosputnik.ria.ru/20210617/vaktsina-1737420679.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, батайск, ростовская область, общество
Жителям ростовского Батайска предлагают бонусы за вакцинацию от COVID-19
16:24 17.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Жители города Батайска Ростовской области получат бонусы за прививку от COVID-19

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн – РИА Новости. Жители города Батайска Ростовской области, которые пройдут вакцинацию от коронавируса в городском Дворце культуры до 20 июня, получат на выбор билеты в бассейн, абонементы в кино или скидки на определенные покупки, сообщил журналистам в четверг глава администрации Батайска Геннадий Павлятенко.
По его словам, акция была запущена 15 июня в городском Дворце культуры. Пробный этап продлится до 20 июня. "Для привлечения желающих предусмотрены следующие поощрительные меры: разовое посещение бассейна, бесплатная подписка на газету "Вперед" на второе полугодие, скидка на покупку в аптеке, скидка на аренду беседки на Соленом озере, а также абонемент на посещение кинотеатра", - сказал он.
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Для встречи и заполнения всей необходимой документации в холле Дворца культуры работают представители городского волонтерского центра. "Контингент проявивших интерес разнообразный, приходят люди старшего возраста, но в большинстве люди до 40 лет, семейные пары, молодежь", - сказал Павлятенко.
Он добавил, что на сегодняшний день также прорабатывается возможность дополнить список бонусов разовыми посещениями фитнес клубов, а также предоставлением скидочных купонов других аптечных сетей города.
Кроме того, по его словам, постановлением городской администрации работодателям рекомендовано "создать необходимые условия для прохождения работниками вакцинации, путем организации ее по месту работы с предоставлением дополнительных дней отдыха с сохранением заработной платы в день проведения вакцинации и на следующий день после нее".
Всего в Ростовской области на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали почти 517 тысяч человек. Как сообщал журналистам представитель правительства области, вопрос введения обязательной вакцинации от коронавируса в настоящее время в регионе не рассматривается.
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