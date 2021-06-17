https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737428781.html

Жителям ростовского Батайска предлагают бонусы за вакцинацию от COVID-19

Жителям ростовского Батайска предлагают бонусы за вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021

Жителям ростовского Батайска предлагают бонусы за вакцинацию от COVID-19

Жители города Батайска Ростовской области, которые пройдут вакцинацию от коронавируса в городском Дворце культуры до 20 июня, получат на выбор билеты в бассейн, РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T16:24

2021-06-17T16:24

2021-06-17T16:24

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

батайск

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн – РИА Новости. Жители города Батайска Ростовской области, которые пройдут вакцинацию от коронавируса в городском Дворце культуры до 20 июня, получат на выбор билеты в бассейн, абонементы в кино или скидки на определенные покупки, сообщил журналистам в четверг глава администрации Батайска Геннадий Павлятенко.По его словам, акция была запущена 15 июня в городском Дворце культуры. Пробный этап продлится до 20 июня. "Для привлечения желающих предусмотрены следующие поощрительные меры: разовое посещение бассейна, бесплатная подписка на газету "Вперед" на второе полугодие, скидка на покупку в аптеке, скидка на аренду беседки на Соленом озере, а также абонемент на посещение кинотеатра", - сказал он.Для встречи и заполнения всей необходимой документации в холле Дворца культуры работают представители городского волонтерского центра. "Контингент проявивших интерес разнообразный, приходят люди старшего возраста, но в большинстве люди до 40 лет, семейные пары, молодежь", - сказал Павлятенко.Он добавил, что на сегодняшний день также прорабатывается возможность дополнить список бонусов разовыми посещениями фитнес клубов, а также предоставлением скидочных купонов других аптечных сетей города.Кроме того, по его словам, постановлением городской администрации работодателям рекомендовано "создать необходимые условия для прохождения работниками вакцинации, путем организации ее по месту работы с предоставлением дополнительных дней отдыха с сохранением заработной платы в день проведения вакцинации и на следующий день после нее".Всего в Ростовской области на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали почти 517 тысяч человек. Как сообщал журналистам представитель правительства области, вопрос введения обязательной вакцинации от коронавируса в настоящее время в регионе не рассматривается.

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/vaktsina-1737420679.html

https://ria.ru/20210617/epivakkorona-1737378652.html

батайск

ростовская область

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, батайск, ростовская область, общество