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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737388207.html
Речи о тотальной вакцинации от COVID-19 в России не идет, заявил Песков
Речи о тотальной вакцинации от COVID-19 в России не идет, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2021
Речи о тотальной вакцинации от COVID-19 в России не идет, заявил Песков
Речи о тотальной вакцинации от COVID в России не идет, главы регионов используют свои полномочия для введения обязательной вакцинации для ряда сотрудников при... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:21
2021-06-17T14:32
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Речи о тотальной вакцинации от COVID в России не идет, главы регионов используют свои полномочия для введения обязательной вакцинации для ряда сотрудников при скачкообразном распространении инфекции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь все-таки очень важно учитывать нюансы. Речь не идет о тотальной обязательной вакцинации, речь идет об инструкции главного санитарного врача по региону и о решении, которое на основании этой инструкции принимает глава региона в рамках тех особых полномочий, которыми он располагает", - сказал Песков журналистам в четверг."Вы знаете, что и (мэр Москвы - ред.) Сергей Собянин, и (губернатор Подмосковья - ред.) Андрей Воробьев, и другие несколько губернаторов, они исходят в первую очередь из той ситуации, которая складывается - скачкообразным распространением коронавируса. Они используют особые полномочия, они им делегированы указом президента, это не тотальная вакцинация населения, речь идет об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики с учетом того, как идет волна инфекции, - да, это вполне оправдано. Сути подхода к этой проблеме это не меняет", - добавил Песков.В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение. Позже обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан также объявили власти Кузбасса, Сахалинской области.Песков обратил внимание журналистов на то, что губернатор несет ответственность за свой регион, и добавил, что, например, Собянин вместе с Воробьевым несут ответственность за огромный конгломерат, размер которого сопоставим с небольшим европейским государством."И здесь им нужно принимать действенные меры, нет другого выхода", - сказал пресс-секретарь президента РФ.Он не согласился с тем, что добровольная вакцинация оказалась неэффективной, и остается вариант обязательной иммунизации населения."Я не могу прийти к такому выводу, я могу лишь констатировать, что темпы добровольной вакцинации действительно оставляют желать лучшего. Президент неоднократно говорил, что, конечно, нужно повышать активность, настойчивость разъяснительной работы, пропагандистской работы в хорошем смысле этого слова. Но пока, наверное, нужно признать, что темпы вакцинации действительно оставляют желать лучшего", - отметил Песков.
https://ria.ru/20210616/shtraf-1737263612.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, россия
Речи о тотальной вакцинации от COVID-19 в России не идет, заявил Песков
13:21 17.06.2021 (обновлено: 14:32 17.06.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
Медицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Дмитрий Песков заявил, что речи о тотальной вакцинации от коронавируса в России не идет

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Речи о тотальной вакцинации от COVID в России не идет, главы регионов используют свои полномочия для введения обязательной вакцинации для ряда сотрудников при скачкообразном распространении инфекции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь все-таки очень важно учитывать нюансы. Речь не идет о тотальной обязательной вакцинации, речь идет об инструкции главного санитарного врача по региону и о решении, которое на основании этой инструкции принимает глава региона в рамках тех особых полномочий, которыми он располагает", - сказал Песков журналистам в четверг.
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"Вы знаете, что и (мэр Москвы - ред.) Сергей Собянин, и (губернатор Подмосковья - ред.) Андрей Воробьев, и другие несколько губернаторов, они исходят в первую очередь из той ситуации, которая складывается - скачкообразным распространением коронавируса. Они используют особые полномочия, они им делегированы указом президента, это не тотальная вакцинация населения, речь идет об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики с учетом того, как идет волна инфекции, - да, это вполне оправдано. Сути подхода к этой проблеме это не меняет", - добавил Песков.
В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение. Позже обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан также объявили власти Кузбасса, Сахалинской области.
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Песков обратил внимание журналистов на то, что губернатор несет ответственность за свой регион, и добавил, что, например, Собянин вместе с Воробьевым несут ответственность за огромный конгломерат, размер которого сопоставим с небольшим европейским государством.
"И здесь им нужно принимать действенные меры, нет другого выхода", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Он не согласился с тем, что добровольная вакцинация оказалась неэффективной, и остается вариант обязательной иммунизации населения.
"Я не могу прийти к такому выводу, я могу лишь констатировать, что темпы добровольной вакцинации действительно оставляют желать лучшего. Президент неоднократно говорил, что, конечно, нужно повышать активность, настойчивость разъяснительной работы, пропагандистской работы в хорошем смысле этого слова. Но пока, наверное, нужно признать, что темпы вакцинации действительно оставляют желать лучшего", - отметил Песков.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковРоссия
 
 
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