https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737387118.html

Глава "Вектора" рассказал о личном опыте вакцинации от коронавируса

Глава "Вектора" рассказал о личном опыте вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 17.06.2021

Глава "Вектора" рассказал о личном опыте вакцинации от коронавируса

Глава центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что был вакцинирован еще осенью прошлого года, имел контакт с инфицированными, но не болел. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:16

2021-06-17T13:16

2021-06-17T13:16

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

ринат максютов

коронавирус в россии

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что был вакцинирован еще осенью прошлого года, имел контакт с инфицированными, но не болел."Я вакцинирован был еще осенью прошлого года, с тех пор я имел контакт с инфицированными людьми, но не болел. Безусловно, соблюдая все меры предосторожности", - заявил Максютов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20210617/antitela-1737358147.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, ринат максютов, коронавирус в россии, здоровье - общество