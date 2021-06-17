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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737387118.html
Глава "Вектора" рассказал о личном опыте вакцинации от коронавируса
Глава "Вектора" рассказал о личном опыте вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 17.06.2021
Глава "Вектора" рассказал о личном опыте вакцинации от коронавируса
Глава центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что был вакцинирован еще осенью прошлого года, имел контакт с инфицированными, но не болел. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:16
2021-06-17T13:16
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
ринат максютов
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что был вакцинирован еще осенью прошлого года, имел контакт с инфицированными, но не болел."Я вакцинирован был еще осенью прошлого года, с тех пор я имел контакт с инфицированными людьми, но не болел. Безусловно, соблюдая все меры предосторожности", - заявил Максютов в эфире телеканала "Россия 24".
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вакцинация россиян от covid-19, ринат максютов, коронавирус в россии, здоровье - общество
Глава "Вектора" рассказал о личном опыте вакцинации от коронавируса
13:16 17.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ринат Максютов рассказал, что после вакцинации, несмотря на контакты с больными, не заразился

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что был вакцинирован еще осенью прошлого года, имел контакт с инфицированными, но не болел.
"Я вакцинирован был еще осенью прошлого года, с тех пор я имел контакт с инфицированными людьми, но не болел. Безусловно, соблюдая все меры предосторожности", - заявил Максютов в эфире телеканала "Россия 24".
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
11:03Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Ринат МаксютовКоронавирус в РоссииЗдоровье - Общество
 
 
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