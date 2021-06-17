https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737385563.html

Пункты вакцинации установят на территории двух музеев Подмосковья в июле

Пункты вакцинации установят на территории двух музеев Подмосковья в июле - РИА Новости, 17.06.2021

Пункты вакцинации установят на территории двух музеев Подмосковья в июле

Мобильные пункты вакцинации будут установлены на территории двух музеев Подмосковья в июле, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:08

2021-06-17T13:08

2021-06-17T13:08

новости подмосковья

вакцинация россиян от covid-19

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мобильные пункты вакцинации будут установлены на территории двух музеев Подмосковья в июле, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области."Мобильные пункты вакцинации будут установлены на территории музеев Подмосковья", - говорится в сообщении.Отмечается, что пункты вакцинации будут установлены в Государственном Музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину на Международном музыкальном фестивале искусств П.И. Чайковского c 1 по 11 июля, и в Историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в Истре на фестивале "Лето.Музыка.Музей" с 14 по 18 июля."Не забудьте взять с собой паспорт и полис", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737370532.html

московская область (подмосковье)

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, московская область (подмосковье)