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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737375588.html
Володин выступил за сохранение добровольности вакцинации от COVID-19
Володин выступил за сохранение добровольности вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021
Володин выступил за сохранение добровольности вакцинации от COVID-19
Принцип добровольности в деле вакцинирования граждан, в том числе, и в случае с новой коронавирусной инфекцией должен быть сохранен, при этом нужно убеждать... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:20
2021-06-17T12:20
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Принцип добровольности в деле вакцинирования граждан, в том числе, и в случае с новой коронавирусной инфекцией должен быть сохранен, при этом нужно убеждать людей в пользе от вакцинации, заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин."У нас есть вакцина, это очень важно... Правильно было бы, чтобы наши граждане использовали эту возможность, нам необходимо убеждать. Мы сторонники добровольности в этом, мы считаем, что гражданин должен для себя определиться, привиться или нет, но давайте объяснять, что лучше привиться", - сказал Володин на последнем пленарном заседании Госдумы VII созыва.
https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737270453.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин
Володин выступил за сохранение добровольности вакцинации от COVID-19
12:20 17.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Спикер Госдумы считает, что вакцинация должна быть добровольной и надо убеждать людей привиться

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Принцип добровольности в деле вакцинирования граждан, в том числе, и в случае с новой коронавирусной инфекцией должен быть сохранен, при этом нужно убеждать людей в пользе от вакцинации, заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"У нас есть вакцина, это очень важно... Правильно было бы, чтобы наши граждане использовали эту возможность, нам необходимо убеждать. Мы сторонники добровольности в этом, мы считаем, что гражданин должен для себя определиться, привиться или нет, но давайте объяснять, что лучше привиться", - сказал Володин на последнем пленарном заседании Госдумы VII созыва.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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