https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737375588.html

Володин выступил за сохранение добровольности вакцинации от COVID-19

Володин выступил за сохранение добровольности вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021

Володин выступил за сохранение добровольности вакцинации от COVID-19

Принцип добровольности в деле вакцинирования граждан, в том числе, и в случае с новой коронавирусной инфекцией должен быть сохранен, при этом нужно убеждать... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:20

2021-06-17T12:20

2021-06-17T12:20

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Принцип добровольности в деле вакцинирования граждан, в том числе, и в случае с новой коронавирусной инфекцией должен быть сохранен, при этом нужно убеждать людей в пользе от вакцинации, заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин."У нас есть вакцина, это очень важно... Правильно было бы, чтобы наши граждане использовали эту возможность, нам необходимо убеждать. Мы сторонники добровольности в этом, мы считаем, что гражданин должен для себя определиться, привиться или нет, но давайте объяснять, что лучше привиться", - сказал Володин на последнем пленарном заседании Госдумы VII созыва.

https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737270453.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин