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Власти рассказали, как привить мигрантов в Подмосковье

Власти рассказали, как привить мигрантов в Подмосковье - РИА Новости, 17.06.2021

Власти рассказали, как привить мигрантов в Подмосковье

В Московской области мигрантов и иностранцев можно прививать, если у них есть хотя бы временная регистрация и полис ОМС, сообщила заместитель председателя... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:06

2021-06-17T12:06

2021-06-17T12:06

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

светлана стригункова

коронавирус в россии

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Московской области мигрантов и иностранцев можно прививать, если у них есть хотя бы временная регистрация и полис ОМС, сообщила заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.Также она отметила, что сейчас Минздравом РФ прорабатывается вопрос возможной платной вакцинации для мигрантов.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Также 16 июня подписано постановление об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан в сфере услуг.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, светлана стригункова , коронавирус в россии, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество