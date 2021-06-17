Власти рассказали, как привить мигрантов в Подмосковье
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц российскую вакцину "Спутник V"
В Московской области мигрантов можно привить, если у них есть временная регистрация и полис ОМС
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Московской области мигрантов и иностранцев можно прививать, если у них есть хотя бы временная регистрация и полис ОМС, сообщила заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
"Иностранцев и мигрантов мы можем прививать если у них есть регистрация, хотя бы временная, и полис ОМС... Если у него нет полиса, тогда, действительно, мы его не можем прививать, это требование федеральное", - сказала Стригункова на совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов губернатора Андрея Воробьева в четверг.
Также она отметила, что сейчас Минздравом РФ прорабатывается вопрос возможной платной вакцинации для мигрантов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Также 16 июня подписано постановление об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан в сфере услуг.