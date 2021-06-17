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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737371784.html
Власти рассказали, как привить мигрантов в Подмосковье
Власти рассказали, как привить мигрантов в Подмосковье - РИА Новости, 17.06.2021
Власти рассказали, как привить мигрантов в Подмосковье
В Московской области мигрантов и иностранцев можно прививать, если у них есть хотя бы временная регистрация и полис ОМС, сообщила заместитель председателя... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:06
2021-06-17T12:06
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
светлана стригункова
коронавирус в россии
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Московской области мигрантов и иностранцев можно прививать, если у них есть хотя бы временная регистрация и полис ОМС, сообщила заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.Также она отметила, что сейчас Минздравом РФ прорабатывается вопрос возможной платной вакцинации для мигрантов.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Также 16 июня подписано постановление об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан в сфере услуг.
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вакцинация россиян от covid-19, светлана стригункова , коронавирус в россии, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество
Власти рассказали, как привить мигрантов в Подмосковье
12:06 17.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц российскую вакцину "Спутник V"
Медицинский сотрудник набирает в шприц российскую вакцину Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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В Московской области мигрантов можно привить, если у них есть временная регистрация и полис ОМС

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Московской области мигрантов и иностранцев можно прививать, если у них есть хотя бы временная регистрация и полис ОМС, сообщила заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
"Иностранцев и мигрантов мы можем прививать если у них есть регистрация, хотя бы временная, и полис ОМС... Если у него нет полиса, тогда, действительно, мы его не можем прививать, это требование федеральное", - сказала Стригункова на совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов губернатора Андрея Воробьева в четверг.
Также она отметила, что сейчас Минздравом РФ прорабатывается вопрос возможной платной вакцинации для мигрантов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Также 16 июня подписано постановление об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан в сфере услуг.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Светлана СтригунковаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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