https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737366071.html

Власти Подмосковья рассказали, сколько жителей нужно привить от COVID-19

Власти Подмосковья рассказали, сколько жителей нужно привить от COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021

Власти Подмосковья рассказали, сколько жителей нужно привить от COVID-19

Обязательную вакцинацию в Московской области необходимо пройти около 670 тысячам человек, сообщил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:40

2021-06-17T11:40

2021-06-17T11:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Обязательную вакцинацию в Московской области необходимо пройти около 670 тысячам человек, сообщил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин."Фактически в той категории организаций, структур, предприятий и так далее, которые перечислены в постановлении главного санитарного врача, работает чуть более 1 миллиона человек. В этом смысле целевым значением для этой группы по вакцинации для нас является 670 тысяч человек", - сказал Духин во время совещания с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы услуг в Подмосковье.Воробьев уточнил, что практически каждый человек и руководитель предприятия в Подмосковье получит письма о ситуации с вакцинацией.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737241988.html

московская область (подмосковье)

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коронавирус в россии, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)