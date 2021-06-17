Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737366071.html
Власти Подмосковья рассказали, сколько жителей нужно привить от COVID-19
Власти Подмосковья рассказали, сколько жителей нужно привить от COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021
Власти Подмосковья рассказали, сколько жителей нужно привить от COVID-19
Обязательную вакцинацию в Московской области необходимо пройти около 670 тысячам человек, сообщил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:40
2021-06-17T11:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587557922_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_03bdec64b746abbd9a12a688044ce605.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Обязательную вакцинацию в Московской области необходимо пройти около 670 тысячам человек, сообщил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин."Фактически в той категории организаций, структур, предприятий и так далее, которые перечислены в постановлении главного санитарного врача, работает чуть более 1 миллиона человек. В этом смысле целевым значением для этой группы по вакцинации для нас является 670 тысяч человек", - сказал Духин во время совещания с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы услуг в Подмосковье.Воробьев уточнил, что практически каждый человек и руководитель предприятия в Подмосковье получит письма о ситуации с вакцинацией.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания.
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737241988.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587557922_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_cbfa24b07edb7a077c5978f9b2727375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Власти Подмосковья рассказали, сколько жителей нужно привить от COVID-19
11:40 17.06.2021
 
© Фото : пресс-службы правительства Московской областиВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : пресс-службы правительства Московской области

Власти Подмосковья рассказали об обязательном числе вакцинированных от COVID-19 жителей региона

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Обязательную вакцинацию в Московской области необходимо пройти около 670 тысячам человек, сообщил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
"Фактически в той категории организаций, структур, предприятий и так далее, которые перечислены в постановлении главного санитарного врача, работает чуть более 1 миллиона человек. В этом смысле целевым значением для этой группы по вакцинации для нас является 670 тысяч человек", - сказал Духин во время совещания с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы услуг в Подмосковье.
Воробьев уточнил, что практически каждый человек и руководитель предприятия в Подмосковье получит письма о ситуации с вакцинацией.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 15:26В России
"Другого пути нет". Глава Подмосковья об обязательной вакцинации
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:34Захарова прокомментировала проект Зеленского о борьбе с олигархами
17:32В Ленобласти на месте уничтоженного захоронения нашли останки 50 человек
17:30Число полицейских, пострадавших в столкновении в Берлине, возросло до 63
17:28В МИД напомнили евроструктурам о нарушениях прав русскоязычных
17:27В Нижегородской области пропала американская студентка
17:26В оздоровительном лагере под Ульяновском у девяти детей выявили COVID-19
17:22Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
Лента новостейМолния