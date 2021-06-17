https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737359265.html
Песков заявил, что поддерживает решение по обязательной вакцинации
Песков заявил, что поддерживает решение по обязательной вакцинации - РИА Новости, 17.06.2021
Песков заявил, что поддерживает решение по обязательной вакцинации
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поддерживает решения по обязательной вакцинации отдельных категорий работников в ряде регионов России: с... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:10
2021-06-17T11:10
2021-06-17T12:13
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поддерживает решения по обязательной вакцинации отдельных категорий работников в ряде регионов России: с учетом ситуации это правильно."С учетом ситуации, абсолютно в правильном (направлении движение – ред.). Это моя личная точка зрения", - сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о том, является ли обязательная вакцинация отдельных категорий работников в ряде регионов России движением в правильном направлении.В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.Также обязательную вакцинацию для работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения ввели в Сахалинской области и Кузбассе.
https://ria.ru/20210617/protsenko-1737340157.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, общество
Песков заявил, что поддерживает решение по обязательной вакцинации
11:10 17.06.2021 (обновлено: 12:13 17.06.2021)
Песков поддержал решение об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан