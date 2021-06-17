https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737339134.html

В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий

В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий - РИА Новости, 17.06.2021

В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий

Вариант введения обязательной вакцинации для некоторых сфер деятельности обсуждается в Приморье, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T06:47

2021-06-17T06:47

2021-06-17T06:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

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общество

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Вариант введения обязательной вакцинации для некоторых сфер деятельности обсуждается в Приморье, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.Он напомнил, что в рамках закона об иммунопрофилактике вакцинация в России является добровольной. Законом определены категории работников, для которых условием допуска к трудовой деятельности является наличие иммунитета, в том числе прививка.В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.В конце апреля 2021 года ежесуточный прирост числа заболевших составлял около 30 человек. С середины июня он превысил 60 человек. Во вторник власти Приморья сообщили об открытии еще двух COVID-госпиталей из-за резкого роста числа больных коронавирусом в крае, также продлевается время работы инфекционных кабинетов и амбулаторных центров для лечения больных с признаками инфекционных заболеваний.По данным на четверг, в крае зафиксировано 45 349 случаев коронавируса, за сутки выявлено 80 новых. Выздоровели 41 952 человека, умерли 744.

https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737338734.html

https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737338979.html

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московская область (подмосковье)

владивосток

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), владивосток, общество