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В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий
В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий - РИА Новости, 17.06.2021
В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий
Вариант введения обязательной вакцинации для некоторых сфер деятельности обсуждается в Приморье, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T06:47
2021-06-17T06:50
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
здоровье
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Вариант введения обязательной вакцинации для некоторых сфер деятельности обсуждается в Приморье, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.Он напомнил, что в рамках закона об иммунопрофилактике вакцинация в России является добровольной. Законом определены категории работников, для которых условием допуска к трудовой деятельности является наличие иммунитета, в том числе прививка.В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.В конце апреля 2021 года ежесуточный прирост числа заболевших составлял около 30 человек. С середины июня он превысил 60 человек. Во вторник власти Приморья сообщили об открытии еще двух COVID-госпиталей из-за резкого роста числа больных коронавирусом в крае, также продлевается время работы инфекционных кабинетов и амбулаторных центров для лечения больных с признаками инфекционных заболеваний.По данным на четверг, в крае зафиксировано 45 349 случаев коронавируса, за сутки выявлено 80 новых. Выздоровели 41 952 человека, умерли 744.
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737338734.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), владивосток, общество
В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий
06:47 17.06.2021 (обновлено: 06:50 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Вакцинация от COVID-19
 Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Власти Приморья обсуждают введение обязательной вакцинации для ряда сфер деятельности

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Вариант введения обязательной вакцинации для некоторых сфер деятельности обсуждается в Приморье, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"В регионе обсуждается вариант введения обязательной вакцинации для некоторых сфер деятельности по примеру других регионов России. Но пока решений не принято", - сообщил представитель министерства.
Он напомнил, что в рамках закона об иммунопрофилактике вакцинация в России является добровольной. Законом определены категории работников, для которых условием допуска к трудовой деятельности является наличие иммунитета, в том числе прививка.
В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.
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В конце апреля 2021 года ежесуточный прирост числа заболевших составлял около 30 человек. С середины июня он превысил 60 человек. Во вторник власти Приморья сообщили об открытии еще двух COVID-госпиталей из-за резкого роста числа больных коронавирусом в крае, также продлевается время работы инфекционных кабинетов и амбулаторных центров для лечения больных с признаками инфекционных заболеваний.
По данным на четверг, в крае зафиксировано 45 349 случаев коронавируса, за сутки выявлено 80 новых. Выздоровели 41 952 человека, умерли 744.
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