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https://ria.ru/20210617/vaktsina-1737379372.html
В "Векторе" рассказали о результатах испытания "ЭпиВакКороны"
В "Векторе" рассказали о результатах испытания "ЭпиВакКороны" - РИА Новости, 17.06.2021
В "Векторе" рассказали о результатах испытания "ЭпиВакКороны"
Глава центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что из 100 добровольцев 57 получили вакцину "ЭпиВакКорона", из них 20 человек проконтактировали с вирусом, только... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:40
2021-06-17T15:03
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что из 100 добровольцев 57 получили вакцину "ЭпиВакКорона", из них 20 человек проконтактировали с вирусом, только два отметили ухудшение самочувствия."Из 100 добровольцев у нас 57 добровольцев были вакцинированы, 43 получили плацебо. Из 57 добровольцев, фиксируя на состоянии трех-шести месяцев антитела, мы фиксировали, что 20 человек проконтактировали с вирусом. То есть, вирус попадал в их организм, вырабатывались антитела к тем компонентам вируса, которые не содержатся в нашей вакцине", — сказал Максютов в эфире "Россия 24".По его словам, из 20 добровольцев только два отмечали, что у них было ухудшение самочувствия, а 18 перенесли заражение в полностью бессимптомной форме.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество
В "Векторе" рассказали о результатах испытания "ЭпиВакКороны"
12:40 17.06.2021 (обновлено: 15:03 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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В "Векторе" рассказали о результатах испытания вакцины "ЭпиВакКорона" на добровольцах

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что из 100 добровольцев 57 получили вакцину "ЭпиВакКорона", из них 20 человек проконтактировали с вирусом, только два отметили ухудшение самочувствия.
"Из 100 добровольцев у нас 57 добровольцев были вакцинированы, 43 получили плацебо. Из 57 добровольцев, фиксируя на состоянии трех-шести месяцев антитела, мы фиксировали, что 20 человек проконтактировали с вирусом. То есть, вирус попадал в их организм, вырабатывались антитела к тем компонентам вируса, которые не содержатся в нашей вакцине", — сказал Максютов в эфире "Россия 24".
По его словам, из 20 добровольцев только два отмечали, что у них было ухудшение самочувствия, а 18 перенесли заражение в полностью бессимптомной форме.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
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