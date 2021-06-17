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В "Векторе" рассказали о результатах испытания "ЭпиВакКороны"

В "Векторе" рассказали о результатах испытания "ЭпиВакКороны" - РИА Новости, 17.06.2021

В "Векторе" рассказали о результатах испытания "ЭпиВакКороны"

Глава центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что из 100 добровольцев 57 получили вакцину "ЭпиВакКорона", из них 20 человек проконтактировали с вирусом, только... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:40

2021-06-17T12:40

2021-06-17T15:03

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вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что из 100 добровольцев 57 получили вакцину "ЭпиВакКорона", из них 20 человек проконтактировали с вирусом, только два отметили ухудшение самочувствия."Из 100 добровольцев у нас 57 добровольцев были вакцинированы, 43 получили плацебо. Из 57 добровольцев, фиксируя на состоянии трех-шести месяцев антитела, мы фиксировали, что 20 человек проконтактировали с вирусом. То есть, вирус попадал в их организм, вырабатывались антитела к тем компонентам вируса, которые не содержатся в нашей вакцине", — сказал Максютов в эфире "Россия 24".По его словам, из 20 добровольцев только два отмечали, что у них было ухудшение самочувствия, а 18 перенесли заражение в полностью бессимптомной форме.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество