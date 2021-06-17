https://ria.ru/20210617/ukraina-1737454165.html

МИД оценил проект новой стратегии внешней политики Украины

МИД оценил проект новой стратегии внешней политики Украины - РИА Новости, 17.06.2021

МИД оценил проект новой стратегии внешней политики Украины

Проект новой стратегии внешнеполитической деятельности Украины соткан из противоречий, будто его писал человек с симптомом когнитивного диссонанса, заявила... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:10

2021-06-17T18:10

2021-06-17T18:10

россия

мария захарова

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нато

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украина

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Проект новой стратегии внешнеполитической деятельности Украины соткан из противоречий, будто его писал человек с симптомом когнитивного диссонанса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Кабинет министров Украины намерен предложить СНБО утвердить стратегию внешнеполитической деятельности страны с курсом в ЕС и НАТО и планом противодействия "агрессивной политике РФ", следует из проекта указа президента, опубликованного на сайте правительства.Захарова отметила, что в проекте, например, идет речь о противодействии воспеванию тоталитарных идеологий, а на деле Киев отказывается присоединяться к резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей героизацию нацизма, "а улицы и стадионы страны с его молчаливого согласия называют в честь тех, кто сражался на стороне Гитлера"."Одним из приоритетных направлений своей внешней политики Украина провозглашает поддержку своего экспорта, но при этом заявляет о необходимости сворачивания торговых отношений с одним из крупнейших торговых партнеров – Россией", - добавила официальный представитель МИД РФ.Она также подчеркнула, что Киев постоянно повторяет мантру о необходимости возврата якобы "оккупированных" Москвой территорий, однако в проекте нет ни слова о международных обязательствах по урегулированию конфликта в Донбассе, которые Киев уже шесть с лишним лет упорно игнорирует."Даже цель вступления страны в ЕС и НАТО объясняется не стремлением к её собственному развитию, а исключительно задачей сдерживания России", - пояснила она.Стратегия предусматривает стремление Украины развивать отношения стратегического характера с ключевыми партнерами, в первую очередь с ЕС и НАТО, а также развитие выгодного сотрудничества с другими странами и международными организациями. В документе говорится, что Украина стремится к обеспечению безопасности и мира в Балто-Черноморском регионе, а также строит "отношения добрососедства с дружественными соседними странами".В документе говорится, что "политика РФ сегодня является основной угрозой для Украины и Европы".

https://ria.ru/20210616/ukraina-1737126600.html

https://ria.ru/20210613/ukraina-1736766674.html

россия

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россия, мария захарова, генеральная ассамблея оон, нато, оон, украина, в мире