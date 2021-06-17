https://ria.ru/20210617/turtsiya-1737387291.html

Делегация из России прибыла в Турцию для оценки ситуации с COVID-19

Делегация из России прибыла в Турцию для оценки ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021

Делегация из России прибыла в Турцию для оценки ситуации с COVID-19

Делегация российских экспертов прибыла в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом на туристических объектах, заявил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:25

2021-06-17T13:25

2021-06-17T13:25

туризм

коронавирус covid-19

туризм

туристы

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

турция

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АНКАРА, 17 июн – РИА Новости. Делегация российских экспертов прибыла в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом на туристических объектах, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Как ранее сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, российские эксперты отправятся в Турцию для оценки ситуации с коронавирусной инфекцией, по итогам будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения. Эксперты оценят ситуацию с распространением коронавируса, проводимые противоэпидемические мероприятия и меры по охране здоровья туристов, уточнили в ведомстве."Эксперты прилетели в Турцию. Во главе делегации – представитель Роспотребнадзора. В состав также входит представитель Ростуризма", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210611/antalya-1736658357.html

турция

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2021

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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция