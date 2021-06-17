https://ria.ru/20210617/turtsiya-1737387291.html
Делегация из России прибыла в Турцию для оценки ситуации с COVID-19
Делегация из России прибыла в Турцию для оценки ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021
Делегация из России прибыла в Турцию для оценки ситуации с COVID-19
Делегация российских экспертов прибыла в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом на туристических объектах, заявил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:25
2021-06-17T13:25
2021-06-17T13:25
туризм
коронавирус covid-19
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новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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АНКАРА, 17 июн – РИА Новости. Делегация российских экспертов прибыла в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом на туристических объектах, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Как ранее сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, российские эксперты отправятся в Турцию для оценки ситуации с коронавирусной инфекцией, по итогам будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения. Эксперты оценят ситуацию с распространением коронавируса, проводимые противоэпидемические мероприятия и меры по охране здоровья туристов, уточнили в ведомстве."Эксперты прилетели в Турцию. Во главе делегации – представитель Роспотребнадзора. В состав также входит представитель Ростуризма", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210611/antalya-1736658357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция
Делегация из России прибыла в Турцию для оценки ситуации с COVID-19
Делегация из России прибыла в Турцию для оценки ситуации с COVID-19 в стране
АНКАРА, 17 июн – РИА Новости. Делегация российских экспертов прибыла в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом на туристических объектах, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Как ранее сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, российские эксперты отправятся в Турцию для оценки ситуации с коронавирусной инфекцией, по итогам будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения.
Эксперты оценят ситуацию с распространением коронавируса, проводимые противоэпидемические мероприятия и меры по охране здоровья туристов, уточнили в ведомстве.
"Эксперты прилетели в Турцию. Во главе делегации – представитель Роспотребнадзора. В состав также входит представитель Ростуризма", - сказал собеседник агентства.