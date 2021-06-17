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Туризм
https://ria.ru/20210617/turtsiya-1737387291.html
Делегация из России прибыла в Турцию для оценки ситуации с COVID-19
Делегация из России прибыла в Турцию для оценки ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021
Делегация из России прибыла в Турцию для оценки ситуации с COVID-19
Делегация российских экспертов прибыла в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом на туристических объектах, заявил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:25
2021-06-17T13:25
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
турция
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АНКАРА, 17 июн – РИА Новости. Делегация российских экспертов прибыла в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом на туристических объектах, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Как ранее сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, российские эксперты отправятся в Турцию для оценки ситуации с коронавирусной инфекцией, по итогам будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения. Эксперты оценят ситуацию с распространением коронавируса, проводимые противоэпидемические мероприятия и меры по охране здоровья туристов, уточнили в ведомстве."Эксперты прилетели в Турцию. Во главе делегации – представитель Роспотребнадзора. В состав также входит представитель Ростуризма", - сказал собеседник агентства.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция
Делегация из России прибыла в Турцию для оценки ситуации с COVID-19
13:25 17.06.2021
 
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
Перейти в фотобанк

Делегация из России прибыла в Турцию для оценки ситуации с COVID-19 в стране

Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 июн – РИА Новости. Делегация российских экспертов прибыла в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом на туристических объектах, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Как ранее сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, российские эксперты отправятся в Турцию для оценки ситуации с коронавирусной инфекцией, по итогам будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения.
Эксперты оценят ситуацию с распространением коронавируса, проводимые противоэпидемические мероприятия и меры по охране здоровья туристов, уточнили в ведомстве.
"Эксперты прилетели в Турцию. Во главе делегации – представитель Роспотребнадзора. В состав также входит представитель Ростуризма", - сказал собеседник агентства.
Пляж Коньяалты в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 17:27Туризм
Представитель Ростуризма вошел в состав делегации, едущей в Анталью
 
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Турция
 
 
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