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В Абхазии утонул турист из Челябинска

В Абхазии утонул турист из Челябинска - РИА Новости, 17.06.2021

В Абхазии утонул турист из Челябинска

Турист из Челябинска Михаил Нестеров утонул в акватории Гагры, сообщает МЧС Абхазии. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:37

2021-06-17T17:37

2021-06-17T17:46

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

абхазия

происшествия

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СУХУМ, 17 июн – РИА Новости. Турист из Челябинска Михаил Нестеров утонул в акватории Гагры, сообщает МЧС Абхазии."Российский турист, житель Челябинска, Нестеров Михаил Николаевич 1973 года рождения утонул в акватории города Гагра", - говорится в сообщении.Из-за сильного шторма и практически нулевой видимости под водой работа водолазов сейчас практически невозможна, уточнили в ведомстве.

абхазия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абхазия, происшествия