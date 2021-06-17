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В Абхазии утонул турист из Челябинска
В Абхазии утонул турист из Челябинска - РИА Новости, 17.06.2021
В Абхазии утонул турист из Челябинска
Турист из Челябинска Михаил Нестеров утонул в акватории Гагры, сообщает МЧС Абхазии. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:37
2021-06-17T17:37
2021-06-17T17:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
абхазия
происшествия
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СУХУМ, 17 июн – РИА Новости. Турист из Челябинска Михаил Нестеров утонул в акватории Гагры, сообщает МЧС Абхазии."Российский турист, житель Челябинска, Нестеров Михаил Николаевич 1973 года рождения утонул в акватории города Гагра", - говорится в сообщении.Из-за сильного шторма и практически нулевой видимости под водой работа водолазов сейчас практически невозможна, уточнили в ведомстве.
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абхазия, происшествия
В Абхазии утонул турист из Челябинска
17:37 17.06.2021 (обновлено: 17:46 17.06.2021)
В Гагре утонул турист из Челябинска Михаил Нестеров