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Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/trump-1737337034.html
Трамп заявил, что отношения США с Россией могли быть "невероятными"
Трамп заявил, что отношения США с Россией могли быть "невероятными" - РИА Новости, 17.06.2021
Трамп заявил, что отношения США с Россией могли быть "невероятными"
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что отношения США с РФ могли бы быть "потрясающими". РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T04:46
2021-06-17T04:46
саммит путина и байдена
россия
вашингтон
дональд трамп
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что отношения США с РФ могли бы быть "потрясающими"."Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов", - добавил Трамп.При этом он утверждал, что прекрасно ладил с президентом России Владимиром Путиным."Я с ним хорошо ладил, но никто не был жёстче с Россией, чем я", - заявил Трамп.
https://ria.ru/20210617/trump-1737336848.html
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россия, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, сша, в мире
Трамп заявил, что отношения США с Россией могли быть "невероятными"
04:46 17.06.2021
 
© REUTERS / Jonathan DrakeДональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© REUTERS / Jonathan Drake

Трамп заявил, что у США могли бы быть невероятные отношения с Россией

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что отношения США с РФ могли бы быть "потрясающими".

"У нас могли бы быть невероятные отношения с Россией", - сказал Трамп в интервью Fox News.

"Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов", - добавил Трамп.
При этом он утверждал, что прекрасно ладил с президентом России Владимиром Путиным.
"Я с ним хорошо ладил, но никто не был жёстче с Россией, чем я", - заявил Трамп.
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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Трамп назвал Россию единственным победителем саммита в Женеве
 
Саммит Путина и БайденаРоссияВашингтонДональд ТрампВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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