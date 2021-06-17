https://ria.ru/20210617/trump-1737337034.html

Трамп заявил, что отношения США с Россией могли быть "невероятными"

Трамп заявил, что отношения США с Россией могли быть "невероятными" - РИА Новости, 17.06.2021

Трамп заявил, что отношения США с Россией могли быть "невероятными"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что отношения США с РФ могли бы быть "потрясающими". РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T04:46

2021-06-17T04:46

2021-06-17T04:46

саммит путина и байдена

россия

вашингтон

дональд трамп

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что отношения США с РФ могли бы быть "потрясающими"."Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов", - добавил Трамп.При этом он утверждал, что прекрасно ладил с президентом России Владимиром Путиным."Я с ним хорошо ладил, но никто не был жёстче с Россией, чем я", - заявил Трамп.

https://ria.ru/20210617/trump-1737336848.html

россия

вашингтон

сша

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россия, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, сша, в мире