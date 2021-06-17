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Трамп назвал Россию единственным победителем саммита в Женеве
Трамп назвал Россию единственным победителем саммита в Женеве - РИА Новости, 17.06.2021
Трамп назвал Россию единственным победителем саммита в Женеве
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ничего не получил от саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, а для... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T04:30
2021-06-17T04:30
2021-06-17T04:52
северный поток — 2
джо байден
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саммит путина и байдена
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дональд трамп
москва
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ничего не получил от саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, а для Москвы встреча прошла хорошо.Трамп добавил, что США не смогли остановить "Северный поток — 2", что было важно сделать.По мнению экс-президента, от саммита выиграла Россия. "Я думаю, это был хороший день для России", - сказал он.Трамп также заявил, что российско-американские отношения могли бы быть "невероятными". "Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов", - отметил он.При этом бывший глава Белого дома выступил с утверждением, что прекрасно ладил с Владимиром Путиным. "Но никто не был жёстче с Россией, чем я", - заметил Трамп.Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам переговоров российский лидер заявил, что договорился с президентом США начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.Кроме того, главы государств приняли совместное заявление. В нем говорится о приверженности Москвы и Вашингтона принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.Владимир Путин встречался с Трампом шесть раз. На саммите Россия — США в 2018 году он поставил под сомнение результаты расследования американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента США 2016 года и таким образом "дал Путину возможность распространить ложь". Это вызвало бурную реакцию среди политических кругов Соединенных Штатов. По словам сенатора Джона Маккейна, это было "одно из самых позорных выступлений американского президента" на его памяти.
https://ria.ru/20210612/putin-1736715782.html
https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html
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северный поток — 2, джо байден, владимир путин, в мире, россия, дональд трамп, москва, сша
Трамп назвал Россию единственным победителем саммита в Женеве
04:30 17.06.2021 (обновлено: 04:52 17.06.2021)
Трамп назвал Россию единственным победителем двустороннего саммита в Женеве
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп
заявил, что Вашингтон
ничего не получил от саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, а для Москвы встреча прошла хорошо.
"Мы ничего не получили, дали сцену России, ничего не получили", - сказал он в интервью Fox News.
Трамп добавил, что США не смогли остановить "Северный поток — 2
", что было важно сделать.
По мнению экс-президента, от саммита выиграла Россия. "Я думаю, это был хороший день для России", - сказал он.
Трамп также заявил, что российско-американские отношения могли бы быть "невероятными". "Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов", - отметил он.
При этом бывший глава Белого дома выступил с утверждением, что прекрасно ладил с Владимиром Путиным. "Но никто не был жёстче с Россией, чем я", - заметил Трамп.
Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам переговоров российский лидер заявил, что договорился с президентом США начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
Кроме того, главы государств приняли совместное заявление. В нем говорится о приверженности Москвы и Вашингтона принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР
и США на встрече в Женеве в 1985 году.
Владимир Путин встречался с Трампом шесть раз. На саммите Россия
— США в 2018 году он поставил под сомнение результаты расследования американской разведки о вмешательстве Москвы
в выборы президента США 2016 года и таким образом "дал Путину возможность распространить ложь". Это вызвало бурную реакцию среди политических кругов Соединенных Штатов. По словам сенатора Джона Маккейна
, это было "одно из самых позорных выступлений американского президента" на его памяти.