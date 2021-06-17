https://ria.ru/20210617/trump-1737336848.html

Трамп назвал Россию единственным победителем саммита в Женеве

Трамп назвал Россию единственным победителем саммита в Женеве - РИА Новости, 17.06.2021

Трамп назвал Россию единственным победителем саммита в Женеве

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ничего не получил от саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, а для... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T04:30

2021-06-17T04:30

2021-06-17T04:52

северный поток — 2

джо байден

владимир путин

в мире

саммит путина и байдена

россия

дональд трамп

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/06/1735849989_0:0:2787:1568_1920x0_80_0_0_af4e6f8946eec236eb2c252fc7aeee49.jpg

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ничего не получил от саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, а для Москвы встреча прошла хорошо.Трамп добавил, что США не смогли остановить "Северный поток — 2", что было важно сделать.По мнению экс-президента, от саммита выиграла Россия. "Я думаю, это был хороший день для России", - сказал он.Трамп также заявил, что российско-американские отношения могли бы быть "невероятными". "Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов", - отметил он.При этом бывший глава Белого дома выступил с утверждением, что прекрасно ладил с Владимиром Путиным. "Но никто не был жёстче с Россией, чем я", - заметил Трамп.Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам переговоров российский лидер заявил, что договорился с президентом США начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.Кроме того, главы государств приняли совместное заявление. В нем говорится о приверженности Москвы и Вашингтона принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.Владимир Путин встречался с Трампом шесть раз. На саммите Россия — США в 2018 году он поставил под сомнение результаты расследования американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента США 2016 года и таким образом "дал Путину возможность распространить ложь". Это вызвало бурную реакцию среди политических кругов Соединенных Штатов. По словам сенатора Джона Маккейна, это было "одно из самых позорных выступлений американского президента" на его памяти.

https://ria.ru/20210612/putin-1736715782.html

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, джо байден, владимир путин, в мире, россия, дональд трамп, москва, сша