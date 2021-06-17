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Голикова поручила помочь выпускникам с трудоустройством
Голикова поручила помочь выпускникам с трудоустройством - РИА Новости, 17.06.2021
Голикова поручила помочь выпускникам с трудоустройством
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минпросвещения и Минобрнауки проанализировать прогноз по трудоустройству выпускников 2021 года и риски... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T19:08
2021-06-17T19:08
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минпросвещения и Минобрнауки проанализировать прогноз по трудоустройству выпускников 2021 года и риски нетрудоустройства, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера.Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Минобрнауки и Минпросвещения представили анализ ситуации с трудоустройством выпускников 2021 года, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования и по образовательным программам высшего образования,Планируется, что в 2021 году по программам среднего профессионального образования (СПО) выпустится 780 тысяч человек. По сведениям регионов, ожидается, что 62,4% выпускников 2021 года будут трудоустроены, около 20% призовут в армию, 12,8% продолжат обучение, около 2% планируют стать индивидуальными предпринимателями или самозанятыми, 2,8% рискуют не устроиться на работу.Также в 2021 году ожидаемый выпуск по программам бакалавриата составит 580 тысяч человек, по программам магистратуры - 213 тысяч человек, по программам специалитета - 115 тысяч человек. Общее количество выпускников - 909 тысяч человек."По итогам рассмотрения данного вопроса Минпросвещения и Минобрнауки было поручено до 28 июня 2021 года: совместно с федеральными органами власти, в ведении которых находятся вузы, органами власти регионов провести анализ прогнозных данных по трудоустройству выпускников 2021 года, а также рисков их возможного не трудоустройства", - говорится в сообщении.Также Татьяна Голикова поручила подготовить предложения по помощи в трудоустройстве выпускникам 2021 года при риске нетрудоустройства, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера.Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.Минобрнауки поручено проанализировать число выпускников 2020 года, завершивших обучение по целевым договорам и не трудоустроенных до настоящего времени, причины их нетрудоустройства.
https://ria.ru/20210318/vypusknik-1601814228.html
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россия, татьяна голикова, общество
Голикова поручила помочь выпускникам с трудоустройством
19:08 17.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Голикова поручила подготовить предложения по помощи в трудоустройстве выпускникам 2021 года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минпросвещения и Минобрнауки проанализировать прогноз по трудоустройству выпускников 2021 года и риски нетрудоустройства, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера.
Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Минобрнауки и Минпросвещения представили анализ ситуации с трудоустройством выпускников 2021 года, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования и по образовательным программам высшего образования,
Планируется, что в 2021 году по программам среднего профессионального образования (СПО) выпустится 780 тысяч человек. По сведениям регионов, ожидается, что 62,4% выпускников 2021 года будут трудоустроены, около 20% призовут в армию, 12,8% продолжат обучение, около 2% планируют стать индивидуальными предпринимателями или самозанятыми, 2,8% рискуют не устроиться на работу.
Также в 2021 году ожидаемый выпуск по программам бакалавриата составит 580 тысяч человек, по программам магистратуры - 213 тысяч человек, по программам специалитета - 115 тысяч человек. Общее количество выпускников - 909 тысяч человек.
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"По итогам рассмотрения данного вопроса Минпросвещения и Минобрнауки было поручено до 28 июня 2021 года: совместно с федеральными органами власти, в ведении которых находятся вузы, органами власти регионов провести анализ прогнозных данных по трудоустройству выпускников 2021 года, а также рисков их возможного не трудоустройства", - говорится в сообщении.
Также Татьяна Голикова поручила подготовить предложения по помощи в трудоустройстве выпускникам 2021 года при риске нетрудоустройства, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера.
Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"По итогам рассмотрения данного вопроса Минпросвещения и Минобрнауки было поручено до 28 июня 2021 года... совместно с Минтрудом и органами власти регионов подготовить предложения по оказанию содействия занятости выпускникам 2021 года, находящимся под риском не трудоустройства", - говорится в сообщении.

Минобрнауки поручено проанализировать число выпускников 2020 года, завершивших обучение по целевым договорам и не трудоустроенных до настоящего времени, причины их нетрудоустройства.
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