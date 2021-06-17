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Мишустин подписал документ о помощи в трудоустройстве выпускников
Мишустин подписал документ о помощи в трудоустройстве выпускников - РИА Новости, 17.06.2021
Мишустин подписал документ о помощи в трудоустройстве выпускников
Правительство РФ распространит меры поддержки в рамках программы субсидирования найма на выпускников колледжей и вузов, которые из-за пандемии COVID-19 не... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:52
2021-06-17T12:14
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россия
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Правительство РФ распространит меры поддержки в рамках программы субсидирования найма на выпускников колледжей и вузов, которые из-за пандемии COVID-19 не смогли найти работу, а также продлит саму программу до конца 2021 года, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.На заседании кабмина в четверг он сообщил, что подписал постановление, которое предусматривает оказание выпускникам такой помощи с трудоустройством."Для этого расширим действующую программу субсидирования найма и продлим ее до конца текущего года", — сообщил Мишустин.Премьер напомнил, что ранее работодатель мог получить субсидию от государства только при трудоустройстве тех, кто потерял работу и зарегистрировался в центре занятости до 1 января 2021 года."Теперь поддержка будет распространяться и на трудоустройство выпускников колледжей и вузов для тех ребят, которые завершили обучение в прошлом году и зарегистрировались в центрах занятости, в том числе после 1 января", — сказал он.Глава кабмина отметил, что такая субсидия включает три минимальных размера оплаты труда, увеличенных на соответствующий районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан."При этом первый платеж поступает после того, как человек отработает один месяц, затем — через три (месяца) и полгода. Это решение поможет предприятиям привлечь молодежь к своим проектам, а тысячам молодых специалистов - найти работу", - уверен Мишустин.
https://sn.ria.ru/20210316/golikova-1601524404.html
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навигатор абитуриента, россия, правительство рф, михаил мишустин, общество
Мишустин подписал документ о помощи в трудоустройстве выпускников
11:52 17.06.2021 (обновлено: 12:14 17.06.2021)
 
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Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мишустин подписал документ о помощи в трудоустройстве выпускников колледжей и вузов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Правительство РФ распространит меры поддержки в рамках программы субсидирования найма на выпускников колледжей и вузов, которые из-за пандемии COVID-19 не смогли найти работу, а также продлит саму программу до конца 2021 года, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
На заседании кабмина в четверг он сообщил, что подписал постановление, которое предусматривает оказание выпускникам такой помощи с трудоустройством.
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"Для этого расширим действующую программу субсидирования найма и продлим ее до конца текущего года", — сообщил Мишустин.
Премьер напомнил, что ранее работодатель мог получить субсидию от государства только при трудоустройстве тех, кто потерял работу и зарегистрировался в центре занятости до 1 января 2021 года.
"Теперь поддержка будет распространяться и на трудоустройство выпускников колледжей и вузов для тех ребят, которые завершили обучение в прошлом году и зарегистрировались в центрах занятости, в том числе после 1 января", — сказал он.
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Глава кабмина отметил, что такая субсидия включает три минимальных размера оплаты труда, увеличенных на соответствующий районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан.
"При этом первый платеж поступает после того, как человек отработает один месяц, затем — через три (месяца) и полгода. Это решение поможет предприятиям привлечь молодежь к своим проектам, а тысячам молодых специалистов - найти работу", - уверен Мишустин.
 
Навигатор абитуриентаРоссияПравительство РФМихаил МишустинОбщество
 
 
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