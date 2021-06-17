https://ria.ru/20210617/trudoustroystvo-1737369283.html

Мишустин подписал документ о помощи в трудоустройстве выпускников

Мишустин подписал документ о помощи в трудоустройстве выпускников - РИА Новости, 17.06.2021

Мишустин подписал документ о помощи в трудоустройстве выпускников

Правительство РФ распространит меры поддержки в рамках программы субсидирования найма на выпускников колледжей и вузов, которые из-за пандемии COVID-19 не... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:52

2021-06-17T11:52

2021-06-17T12:14

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Правительство РФ распространит меры поддержки в рамках программы субсидирования найма на выпускников колледжей и вузов, которые из-за пандемии COVID-19 не смогли найти работу, а также продлит саму программу до конца 2021 года, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.На заседании кабмина в четверг он сообщил, что подписал постановление, которое предусматривает оказание выпускникам такой помощи с трудоустройством."Для этого расширим действующую программу субсидирования найма и продлим ее до конца текущего года", — сообщил Мишустин.Премьер напомнил, что ранее работодатель мог получить субсидию от государства только при трудоустройстве тех, кто потерял работу и зарегистрировался в центре занятости до 1 января 2021 года."Теперь поддержка будет распространяться и на трудоустройство выпускников колледжей и вузов для тех ребят, которые завершили обучение в прошлом году и зарегистрировались в центрах занятости, в том числе после 1 января", — сказал он.Глава кабмина отметил, что такая субсидия включает три минимальных размера оплаты труда, увеличенных на соответствующий районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан."При этом первый платеж поступает после того, как человек отработает один месяц, затем — через три (месяца) и полгода. Это решение поможет предприятиям привлечь молодежь к своим проектам, а тысячам молодых специалистов - найти работу", - уверен Мишустин.

https://sn.ria.ru/20210316/golikova-1601524404.html

https://ria.ru/20201222/vypusknik-1590345571.html

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навигатор абитуриента, россия, правительство рф, михаил мишустин, общество