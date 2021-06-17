https://ria.ru/20210617/transport-1737404493.html

Китай обозначил планы развития водородного транспорта

Китай обозначил планы развития водородного транспорта - РИА Новости, 17.06.2021

Китай обозначил планы развития водородного транспорта

Китай обозначил развитие водородного транспорта в качестве одной из существенных мер достижения углеродной нейтральности к 2060 году. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:39

2021-06-17T14:39

2021-06-17T14:39

россия-китай: главное

транспорт

китай

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591720515_0:200:3286:2048_1920x0_80_0_0_0c1fe09822407aba708c6b713ff99b84.jpg

МОСКВА, 17 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай обозначил развитие водородного транспорта в качестве одной из существенных мер достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Действительно, транспорт на водородных топливных элементах – один из самых чистых в мире: он работает на окислении водорода, давая на выхлопе простую воду. По оценке академика Китайской академии инженерных наук Тань Тяньвэя, сектор водородного транспорта и энергетики очень перспективен. К 2050 году в глобальных масштабах он может создать 30 миллионов новых рабочих мест, сократить эмиссии углекислого газа на шесть миллиардов тонн и обеспечить до 18% мирового энергопотребления.Китай – довольно молодой игрок на рынке транспорта на водородных топливных элементах. Вместе с тем, его доля будет стремительно расти, уверены участники состоявшегося в Шанхае Шестого международного форума транспортных средств на водородных топливных элементах. По прогнозам Китайской ассоциации автомобильной инженерии, в КНР к 2035 году будет насчитываться миллион транспортных средств на водородных элементах и порядка пяти тысяч заправок для них. Это составит порядка 20% от общемирового показателя. До сих пор Китай инвестировал около 312,5 миллиона долларов в разработку соответствующих технологий. По прогнозам China International Capital Corp (CICC), до 2060 года в развитие водородной энергетики и транспорта КНР будет инвестировано еще 3 триллиона юаней (порядка 470 миллиардов долларов).Вместе с тем, путь к широкому внедрению водородных транспортных средств – неблизкий и полный нерешенных вопросов, отмечают эксперты. Одна из самых насущных проблем – несовершенство и дороговизна технологий промышленного производства водорода. Это тормозит широкое внедрение транспорта на водородных элементах. По оценке советника Госкомитета КНР по делам реформ и развития Фу Гуаньюня, для того, чтобы водородные силовые установки могли конкурировать с двигателями внутреннего сгорания на транспортном рынке, стоимость килограмма "топливного водорода" должна опуститься ниже 40 юаней (6,25 доллара). Сейчас же она составляет 70 юаней (почти 11 долларов).В такой ситуации даже активное государственное субсидирование производства автомобилей на водородных элементах (его размер достигал миллиона юаней за авто) не вело к росту рынка, как это произошло в ситуации с электромобилями. С 2012 по 2020 год объем рынка электромобилей в КНР вырос в 100 раз, только в минувшем году по стране был продан миллион транспортных средств на электрическом ходу. Вместе с тем, сбыт водородомобилей в 2020-м рухнул на 57%, составив скромные 1177 единиц, а их общий парк по Китаю еле дотянул до 7 тысяч.В итоге в 2020 году государство китайское отказалось от субсидирования производителей авто на водородном ходу, сменив политику по их внедрению. Центральные власти перенесли акцент на поощрение местных правительств в развитии парка водородомобилей, сети заправочных станций и снижении стоимости водородного топлива, а главное – в совершенствовании сопутствующих технологий. За успешную работу в этом направлении местным властям пообещали ежегодный "фискальный бонус" в 1,7 миллиарда юаней (265 миллионов долларов). Такие программы поощрения водородного транспорта уже внедрены в столичном субрегионе Пекин-Тяньцзинь-провинция Хэбэй, в Шанхае, в провинциях Гуандун и Хэнань. Наблюдатели пророчат, что новые меры приведут к быстрому скачку численности парка водородного транспорта. Ожидается достижение показателя в 100 тысяч единиц к 2025 году и 1 миллион к 2035 году. Именно к тому моменту, по прогнозам, транспорт на водородных топливных элементах, наконец, станет экономически привлекательным.Ключевую роль в этом сыграет совершенствование технологий и цепочек производства водородного топлива. Сегодня экономически востребованным является лишь производство "серого водорода" из угля и газа. Этот технологический процесс малоинтересен с точки зрения достижения углеродной нейтральности, ведь при нем происходит заметный выхлоп углекислого газа. Поэтому ставка делается на производство "зеленого водорода", когда его получают путем расщепления воды с использованием "чистой" энергии с ГЭС, солнечных и ветряных электростанций. Сегодня такой процесс экономически невыгоден. В China International Capital Corp отмечают, что технология станет экономически востребованной, когда цена на энергию с ветряков и фотовольтажных станций сократится примерно на треть, ведь 70% стоимости "зеленого водорода" составляет именно цена потребляемой в процессе его производства энергии. По прогнозу старшего аналитика CICC Цзэн Тао, цена электричества с ветряков опустится до требуемого уровня к 2030 году, а с солнечных электростанций – к 2040 году. Именно тогда наступит бум зеленого водородного транспорта и энергетики. Энергия водорода будет широко использоваться не только на транспорте, но и в таких отраслях, как металлургия и химическая промышленность. По прогнозам, к 2060 году "зеленый водород" будет обеспечивать до 8% энергопотребления в КНР.

https://ria.ru/20210614/kitay-1736932144.html

https://ria.ru/20210609/blokcheyn-1736257798.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, китай, технологии