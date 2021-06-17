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https://ria.ru/20210617/taramova-1737484938.html
Омбудсмен Чечни прокомментировал инцидент с кризисным центром в Дагестане
Омбудсмен Чечни прокомментировал инцидент с кризисным центром в Дагестане - РИА Новости, 17.06.2021
Омбудсмен Чечни прокомментировал инцидент с кризисным центром в Дагестане
Омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев считает, что СМИ создают ажиотаж вокруг истории чеченской девушки Халимат Тарамовой, вывезенной из кризисного центра в Махачкале, РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T20:42
2021-06-17T20:42
россия
ахмед дудаев
кавказ
нурди нухажиев
европейский суд по правам человека
дмитрий песков
грозный
махачкала
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ГРОЗНЫЙ, 17 июн – РИА Новости. Омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев считает, что СМИ создают ажиотаж вокруг истории чеченской девушки Халимат Тарамовой, вывезенной из кризисного центра в Махачкале, пренебрегая культурой и обычаями народа и не считаясь с родителями девушки, переживающими за дочь.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели сообщения про случай домашнего насилия в Чечне. Он отметил, что этим должны заниматься правоохранительные органы, если к ним поступит обращение. В МВД Чечни РИА Новости заявили, что Халимат Тарамова с заявлением о нарушении прав в семье к ним не обращалась."В последние несколько дней некоторые СМИ нагнетали ажиотаж вокруг жительницы Чеченской республики Халимат Тарамовой. Известное сообщество нетрадиционной ориентации так "обеспокоилось" ее судьбой, что дожаловалось до Европейского суда по правам человека. Вся их так называемая забота вызывает у нормального человека только отвращение. Лезут в чужой дом со своим уставом. И делают это с наглым пренебрежением культуры, обычаев и традиций народа", - заявил Нухажиев, которого цитирует пресс-служба.Он подчеркнул, что "эти люди не считаются с тем, что у Тарамовой есть родители, родные и близкие, которые действительно болеют и переживают за ее судьбу", этим "благодетелям" наплевать на их права, боль", при этом презирая культуру народов Кавказа, пытаются навязать свой образ жизни."В данном случае эти "правозащитники" практически выкрали у родителей дочь, прятали ее, ломают ей жизнь, судьбу, пользуясь ее слабостью. А представители правоохранительных органов Республики Дагестан и Чеченской Республики действовали в рамках закона, хотя эти "защитники" прав людей из кожи вон лезли, пытаясь выдать их действия незаконными",- отметил Нухажиев.Омбудсмен утверждает, что "цель этих "благодетелей" - сбить чеченский народ от своей культуры, выращивать молодых людей, которые забыли бы, кто они такие", отметив, что "мы всегда защищали и будем защищать свое Богом данное право оставаться чеченцами".Ранее правозащитница Светлана Анохина выложила в соцсеть видео с просьбой о помощи. По ее словам, в Дагестане в кризисную квартиру для женщин, нуждающихся в защите и помощи, пытались ворваться местные полицейские вместе с коллегами из Чечни. В соцсетях появилась информация, что полицейские искали жительницу Чечни, сбежавшую в соседний регион. Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что девушка уже вернулась домой из кризисного центра, а сотрудники правоохранительных органов и родственники Тарамовой не совершали неправомерных действий в ее отношении.Тарамова на встрече с правозащитниками в Грозном заявила, что не помнит, как оказалась в Дагестане. Она добавила, что в настоящее время находится в кругу семьи, на нее не оказывается никакого давления, семья ее поддерживает и успокаивает.
https://ria.ru/20210616/ombudsmen-1737212504.html
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россия, ахмед дудаев, кавказ, нурди нухажиев, европейский суд по правам человека, дмитрий песков, грозный, махачкала
Омбудсмен Чечни прокомментировал инцидент с кризисным центром в Дагестане
20:42 17.06.2021
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВид на центральную мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном
Вид на центральную мечеть Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса Грозный сити в Грозном - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Омбудсмен Чечни Нухажиев считает, что СМИ создают ажиотаж вокруг истории Халимат Тарамовой

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 17 июн – РИА Новости. Омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев считает, что СМИ создают ажиотаж вокруг истории чеченской девушки Халимат Тарамовой, вывезенной из кризисного центра в Махачкале, пренебрегая культурой и обычаями народа и не считаясь с родителями девушки, переживающими за дочь.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели сообщения про случай домашнего насилия в Чечне. Он отметил, что этим должны заниматься правоохранительные органы, если к ним поступит обращение. В МВД Чечни РИА Новости заявили, что Халимат Тарамова с заявлением о нарушении прав в семье к ним не обращалась.
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"В последние несколько дней некоторые СМИ нагнетали ажиотаж вокруг жительницы Чеченской республики Халимат Тарамовой. Известное сообщество нетрадиционной ориентации так "обеспокоилось" ее судьбой, что дожаловалось до Европейского суда по правам человека. Вся их так называемая забота вызывает у нормального человека только отвращение. Лезут в чужой дом со своим уставом. И делают это с наглым пренебрежением культуры, обычаев и традиций народа", - заявил Нухажиев, которого цитирует пресс-служба.
Он подчеркнул, что "эти люди не считаются с тем, что у Тарамовой есть родители, родные и близкие, которые действительно болеют и переживают за ее судьбу", этим "благодетелям" наплевать на их права, боль", при этом презирая культуру народов Кавказа, пытаются навязать свой образ жизни.
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"В данном случае эти "правозащитники" практически выкрали у родителей дочь, прятали ее, ломают ей жизнь, судьбу, пользуясь ее слабостью. А представители правоохранительных органов Республики Дагестан и Чеченской Республики действовали в рамках закона, хотя эти "защитники" прав людей из кожи вон лезли, пытаясь выдать их действия незаконными",- отметил Нухажиев.
Омбудсмен утверждает, что "цель этих "благодетелей" - сбить чеченский народ от своей культуры, выращивать молодых людей, которые забыли бы, кто они такие", отметив, что "мы всегда защищали и будем защищать свое Богом данное право оставаться чеченцами".
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В Чечне прокомментировали инцидент в кризисном центре в Дагестане
Ранее правозащитница Светлана Анохина выложила в соцсеть видео с просьбой о помощи. По ее словам, в Дагестане в кризисную квартиру для женщин, нуждающихся в защите и помощи, пытались ворваться местные полицейские вместе с коллегами из Чечни. В соцсетях появилась информация, что полицейские искали жительницу Чечни, сбежавшую в соседний регион. Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что девушка уже вернулась домой из кризисного центра, а сотрудники правоохранительных органов и родственники Тарамовой не совершали неправомерных действий в ее отношении.
Тарамова на встрече с правозащитниками в Грозном заявила, что не помнит, как оказалась в Дагестане. Она добавила, что в настоящее время находится в кругу семьи, на нее не оказывается никакого давления, семья ее поддерживает и успокаивает.
 
РоссияАхмед ДудаевКавказНурди НухажиевЕвропейский суд по правам человекаДмитрий ПесковГрозныйМахачкала
 
 
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