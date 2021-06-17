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Перебои со светом из-за непогоды затронули 40 тысяч крымчан
Перебои со светом из-за непогоды затронули 40 тысяч крымчан - РИА Новости, 17.06.2021
Перебои со светом из-за непогоды затронули 40 тысяч крымчан
В Крыму порядка 10 тысяч жилых домов, в которых проживают 40 тысяч человек, остаются частично без электричества из-за плохой погоды, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:18
2021-06-17T16:18
2021-06-17T16:18
подтопление на востоке крыма
россия
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Крыму порядка 10 тысяч жилых домов, в которых проживают 40 тысяч человек, остаются частично без электричества из-за плохой погоды, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Частично нарушено энергоснабжение в 20 населенных пунктах в семи районах - всего в десяти тысячах домов с населением 40 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, в числе отключенных объектов - 20 социально значимых.
https://ria.ru/20210617/podtopleniya-1737406730.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подтопление на востоке крыма, россия, республика крым, происшествия
Перебои со светом из-за непогоды затронули 40 тысяч крымчан
В Крыму 40 тысяч человек остаются частично без электричества из-за плохой погоды