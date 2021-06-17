https://ria.ru/20210617/svet-1737426096.html

Перебои со светом из-за непогоды затронули 40 тысяч крымчан

Перебои со светом из-за непогоды затронули 40 тысяч крымчан - РИА Новости, 17.06.2021

Перебои со светом из-за непогоды затронули 40 тысяч крымчан

В Крыму порядка 10 тысяч жилых домов, в которых проживают 40 тысяч человек, остаются частично без электричества из-за плохой погоды, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T16:18

2021-06-17T16:18

2021-06-17T16:18

подтопление на востоке крыма

россия

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Крыму порядка 10 тысяч жилых домов, в которых проживают 40 тысяч человек, остаются частично без электричества из-за плохой погоды, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Частично нарушено энергоснабжение в 20 населенных пунктах в семи районах - всего в десяти тысячах домов с населением 40 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, в числе отключенных объектов - 20 социально значимых.

https://ria.ru/20210617/podtopleniya-1737406730.html

россия

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, россия, республика крым, происшествия