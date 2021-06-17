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Ставропольский край
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Ставрополье направит на противопаводковые мероприятия 462 млн рублей
Ставрополье направит на противопаводковые мероприятия 462 млн рублей - РИА Новости, 17.06.2021
Ставрополье направит на противопаводковые мероприятия 462 млн рублей
Ставропольский край в этом году направит на противопаводковые мероприятия более 462 миллионов рублей, уже расчищено 90 километров русел рек, сообщило... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:12
2021-06-17T18:12
ставропольский край
владимир владимиров
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СТАВРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Ставропольский край в этом году направит на противопаводковые мероприятия более 462 миллионов рублей, уже расчищено 90 километров русел рек, сообщило министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды региона."В текущем году на противопаводковые мероприятия предусмотрено более 462 миллионов рублей с участием средств федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края. Все объекты и мероприятия включены в подпрограмму "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды", - говорится в сообщении.Уточняется, что несмотря на обильные осадки последних недель потенциальная угроза затоплений на Ставрополье благодаря своевременно проведенным противопаводковым мероприятиям сведена к минимуму. По данным министерства, в регионе расчищено 90 километров русел рек, берегоукрепительные работы проведены на участках общей протяженностью 24 километра.Губернатор Владимир Владимиров отметил, что очень важно обеспечить постоянный контроль за уровнем воды в реках, в том числе, на расчищенных участках.
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владимир владимиров

Ставрополье направит на противопаводковые мероприятия 462 млн рублей

18:12 17.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СТАВРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Ставропольский край в этом году направит на противопаводковые мероприятия более 462 миллионов рублей, уже расчищено 90 километров русел рек, сообщило министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.
"В текущем году на противопаводковые мероприятия предусмотрено более 462 миллионов рублей с участием средств федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края. Все объекты и мероприятия включены в подпрограмму "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды", - говорится в сообщении.
Электронную информсистему внедрили в здравоохранении Ставрополья
8 июня, 20:52Ставропольский край
Электронную информсистему внедрили в здравоохранении Ставрополья
Уточняется, что несмотря на обильные осадки последних недель потенциальная угроза затоплений на Ставрополье благодаря своевременно проведенным противопаводковым мероприятиям сведена к минимуму. По данным министерства, в регионе расчищено 90 километров русел рек, берегоукрепительные работы проведены на участках общей протяженностью 24 километра.
Губернатор Владимир Владимиров отметил, что очень важно обеспечить постоянный контроль за уровнем воды в реках, в том числе, на расчищенных участках.
"Система контроля за реками края должна быть постоянной, чтобы те места, где была проведена расчистка русел, не захламлялись снова. Кроме того, на Ставрополье установлены автоматические гидрологические посты, важно, чтобы поступающая с них информация анализировалась постоянно", - цитирует слова губернатора его пресс-служба.
 
Ставропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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