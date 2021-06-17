https://ria.ru/20210617/stavropole-1737455488.html

Ставрополье направит на противопаводковые мероприятия 462 млн рублей

Ставрополье направит на противопаводковые мероприятия 462 млн рублей - РИА Новости, 17.06.2021

Ставрополье направит на противопаводковые мероприятия 462 млн рублей

Ставропольский край в этом году направит на противопаводковые мероприятия более 462 миллионов рублей, уже расчищено 90 километров русел рек, сообщило... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:12

2021-06-17T18:12

2021-06-17T18:12

ставропольский край

владимир владимиров

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СТАВРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Ставропольский край в этом году направит на противопаводковые мероприятия более 462 миллионов рублей, уже расчищено 90 километров русел рек, сообщило министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды региона."В текущем году на противопаводковые мероприятия предусмотрено более 462 миллионов рублей с участием средств федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края. Все объекты и мероприятия включены в подпрограмму "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды", - говорится в сообщении.Уточняется, что несмотря на обильные осадки последних недель потенциальная угроза затоплений на Ставрополье благодаря своевременно проведенным противопаводковым мероприятиям сведена к минимуму. По данным министерства, в регионе расчищено 90 километров русел рек, берегоукрепительные работы проведены на участках общей протяженностью 24 километра.Губернатор Владимир Владимиров отметил, что очень важно обеспечить постоянный контроль за уровнем воды в реках, в том числе, на расчищенных участках.

https://ria.ru/20210608/informsistema-1736214679.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир владимиров