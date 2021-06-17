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Наука
https://ria.ru/20210617/starenie-1737469498.html
Ученые обнаружили фактор преждевременного старения
Ученые обнаружили фактор преждевременного старения - РИА Новости, 17.06.2021
Ученые обнаружили фактор преждевременного старения
Биологи установили, что недостаточное содержание в красных кровяных тельцах белка, отвечающего за высвобождение кислорода, приводит к ухудшению когнитивных... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T21:00
2021-06-17T23:58
наука
нейробиология
головной мозг
старение
биология
здоровье
китай
сша
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Биологи установили, что недостаточное содержание в красных кровяных тельцах белка, отвечающего за высвобождение кислорода, приводит к ухудшению когнитивных способностей и преждевременному старению. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.Исследователи из США и Китая в опытах на мышах обнаружили, что при снижении в крови содержания белка ADORA2B у животных ухудшается память и слух, развивается воспаление в головном мозге и ускоряется старение.Аденозиновый рецептор A2B, или ADORA2B, входит в состав мембраны эритроцитов, красных кровяных телец и помогает высвобождать кислород из крови. Известно, что его содержание в крови снижается с возрастом. Авторы предположили, что между этим снижением и старением мозга существует прямая связь. Чтобы проверить эту идею, они вывели мышей, в крови которых отсутствует ADORA2B, и сравнили их поведенческие и физиологические показатели с животными из контрольной группы.Результаты показали, что по мере старения у мышей, лишенных ADORA2B, сильнее проявлялись признаки снижения когнитивных функций, чем у животных из контрольной группы. Ускоренно развивались у них и воспалительные процессы в головном мозге.На молодых мышах ученые провели эксперимент, при котором животных помещали в условия кислородного голодания. У мышей без ADORA2B поведенческие и физиологические эффекты недостатка кислорода проявлялись намного сильнее, чем у обычных мышей.Отсюда авторы делают вывод о том, что белок ADORA2B регулирует поступление дополнительного количества кислорода в мозг в случае его недостатка. С возрастом это поступление снижается, и от того, насколько эффективно работает этот белок, во многом зависит скорость старения мозга. Поэтому ученые назвали ADORA2B "антивозрастным белком"."Красные кровяные тельца выполняют незаменимую функцию доставки кислорода для поддержания биоэнергетики каждой отдельной клетки тела, — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования доктора Ян Ся (Yang Xia) из департамента биохимии и молекулярной биологии Медицинской школы Макговерна Техасского университета. — Наши результаты показывают, что сигнальный каскад красных кровяных телец ADORA2B, способствуя доставке кислорода в мозг, борется с ранним началом возрастного снижения когнитивных способностей, ухудшением памяти и слуха".Авторы отмечают, что потребуются дальнейшие исследования, чтобы определить, снижается ли с возрастом уровень ADORA2B естественным образом и может ли лечение препаратами, активирующими ADORA2B, снизить снижение когнитивных функций и предотвратить преждевременное старение.
https://ria.ru/20210525/zhizn-1733796394.html
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нейробиология, головной мозг, старение, биология, здоровье, китай, сша

Ученые обнаружили фактор преждевременного старения

21:00 17.06.2021 (обновлено: 23:58 17.06.2021)
 
© Depositphotos / Evgeny AtamanenkoГены старения
Гены старения - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Depositphotos / Evgeny Atamanenko
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Биологи установили, что недостаточное содержание в красных кровяных тельцах белка, отвечающего за высвобождение кислорода, приводит к ухудшению когнитивных способностей и преждевременному старению. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.
Исследователи из США и Китая в опытах на мышах обнаружили, что при снижении в крови содержания белка ADORA2B у животных ухудшается память и слух, развивается воспаление в головном мозге и ускоряется старение.
Аденозиновый рецептор A2B, или ADORA2B, входит в состав мембраны эритроцитов, красных кровяных телец и помогает высвобождать кислород из крови. Известно, что его содержание в крови снижается с возрастом. Авторы предположили, что между этим снижением и старением мозга существует прямая связь.
Чтобы проверить эту идею, они вывели мышей, в крови которых отсутствует ADORA2B, и сравнили их поведенческие и физиологические показатели с животными из контрольной группы.
Результаты показали, что по мере старения у мышей, лишенных ADORA2B, сильнее проявлялись признаки снижения когнитивных функций, чем у животных из контрольной группы. Ускоренно развивались у них и воспалительные процессы в головном мозге.
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На молодых мышах ученые провели эксперимент, при котором животных помещали в условия кислородного голодания. У мышей без ADORA2B поведенческие и физиологические эффекты недостатка кислорода проявлялись намного сильнее, чем у обычных мышей.
Отсюда авторы делают вывод о том, что белок ADORA2B регулирует поступление дополнительного количества кислорода в мозг в случае его недостатка. С возрастом это поступление снижается, и от того, насколько эффективно работает этот белок, во многом зависит скорость старения мозга. Поэтому ученые назвали ADORA2B "антивозрастным белком".
"Красные кровяные тельца выполняют незаменимую функцию доставки кислорода для поддержания биоэнергетики каждой отдельной клетки тела, — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования доктора Ян Ся (Yang Xia) из департамента биохимии и молекулярной биологии Медицинской школы Макговерна Техасского университета. — Наши результаты показывают, что сигнальный каскад красных кровяных телец ADORA2B, способствуя доставке кислорода в мозг, борется с ранним началом возрастного снижения когнитивных способностей, ухудшением памяти и слуха".
Авторы отмечают, что потребуются дальнейшие исследования, чтобы определить, снижается ли с возрастом уровень ADORA2B естественным образом и может ли лечение препаратами, активирующими ADORA2B, снизить снижение когнитивных функций и предотвратить преждевременное старение.
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