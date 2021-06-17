https://ria.ru/20210617/stabilnost-1737333826.html

Эксперт: заявление Путина и Байдена напомнило о Горбачеве и Рейгане

Эксперт: заявление Путина и Байдена напомнило о Горбачеве и Рейгане - РИА Новости, 17.06.2021

Эксперт: заявление Путина и Байдена напомнило о Горбачеве и Рейгане

Совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена о стратегической стабильности было предсказуемо и напоминает заявление, сделанное... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T02:16

2021-06-17T02:16

2021-06-17T02:16

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михаил горбачев

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женева (город)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена о стратегической стабильности было предсказуемо и напоминает заявление, сделанное Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1985 году, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков.По его мнению, консультации по стратегической стабильности между РФ и США, вероятно, могут начаться через несколько недель.Однако он добавил, что еще слишком рано объявлять переговоры, поскольку существуют фундаментальные противоречия касательно рамок будущего соглашения.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

https://ria.ru/20210616/summit-1737319118.html

россия

женева (город)

сша

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россия, рональд рейган, михаил горбачев, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире