Эксперт: заявление Путина и Байдена напомнило о Горбачеве и Рейгане
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Эксперт Николай Соков оценил заявление Путина и Байдена о стратегической стабильности
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена о стратегической стабильности было предсказуемо и напоминает заявление, сделанное Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1985 году, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков.
"Содержание заявления было предсказуемо и представляет собой максимум из того, что два президента могли реально достичь на этом саммите. Заявление (Путина и Байдена - ред.) явно повторяет заявление Горбачева и Рейгана из их саммита в 1985 году", - полагает Соков.
По его мнению, консультации по стратегической стабильности между РФ и США, вероятно, могут начаться через несколько недель.
Однако он добавил, что еще слишком рано объявлять переговоры, поскольку существуют фундаментальные противоречия касательно рамок будущего соглашения.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.