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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/stabilnost-1737333826.html
Эксперт: заявление Путина и Байдена напомнило о Горбачеве и Рейгане
Эксперт: заявление Путина и Байдена напомнило о Горбачеве и Рейгане - РИА Новости, 17.06.2021
Эксперт: заявление Путина и Байдена напомнило о Горбачеве и Рейгане
Совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена о стратегической стабильности было предсказуемо и напоминает заявление, сделанное... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T02:16
2021-06-17T02:16
саммит путина и байдена
россия
рональд рейган
михаил горбачев
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена о стратегической стабильности было предсказуемо и напоминает заявление, сделанное Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1985 году, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков.По его мнению, консультации по стратегической стабильности между РФ и США, вероятно, могут начаться через несколько недель.Однако он добавил, что еще слишком рано объявлять переговоры, поскольку существуют фундаментальные противоречия касательно рамок будущего соглашения.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
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россия, рональд рейган, михаил горбачев, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Эксперт: заявление Путина и Байдена напомнило о Горбачеве и Рейгане
02:16 17.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
 Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперт Николай Соков оценил заявление Путина и Байдена о стратегической стабильности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена о стратегической стабильности было предсказуемо и напоминает заявление, сделанное Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1985 году, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков.
"Содержание заявления было предсказуемо и представляет собой максимум из того, что два президента могли реально достичь на этом саммите. Заявление (Путина и Байдена - ред.) явно повторяет заявление Горбачева и Рейгана из их саммита в 1985 году", - полагает Соков.
По его мнению, консультации по стратегической стабильности между РФ и США, вероятно, могут начаться через несколько недель.
Однако он добавил, что еще слишком рано объявлять переговоры, поскольку существуют фундаментальные противоречия касательно рамок будущего соглашения.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
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Саммит Путина и БайденаРоссияРональд РейганМихаил ГорбачевДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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