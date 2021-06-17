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Захарова заявила, что работа над признанием "Спутника V" в мире идет
Захарова заявила, что работа над признанием "Спутника V" в мире идет - РИА Новости, 17.06.2021
Захарова заявила, что работа над признанием "Спутника V" в мире идет
Работа над международным признанием российской вакцины от коронавируса "Спутник V" идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T21:22
2021-06-17T21:22
2021-06-17T21:23
распространение коронавируса
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мария захарова
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Работа над международным признанием российской вакцины от коронавируса "Спутник V" идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Над этим работают... А как же, безусловно", - сказала она в интервью RTVI.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".Сейчас препарат одобрен в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦЭМ Гамалеи.
https://ria.ru/20210615/sputnik-1737139413.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, мария захарова, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество
Захарова заявила, что работа над признанием "Спутника V" в мире идет
21:22 17.06.2021 (обновлено: 21:23 17.06.2021)
Захарова заявила, что работа над международным признанием "Спутника V" идет