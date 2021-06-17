https://ria.ru/20210617/sputnik-1737488583.html

Захарова заявила, что работа над признанием "Спутника V" в мире идет

Захарова заявила, что работа над признанием "Спутника V" в мире идет - РИА Новости, 17.06.2021

Захарова заявила, что работа над признанием "Спутника V" в мире идет

Работа над международным признанием российской вакцины от коронавируса "Спутник V" идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T21:22

2021-06-17T21:22

2021-06-17T21:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

мария захарова

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737366304_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_0549661d41553b92bf3e6fc2c5158564.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Работа над международным признанием российской вакцины от коронавируса "Спутник V" идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Над этим работают... А как же, безусловно", - сказала она в интервью RTVI.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".Сейчас препарат одобрен в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦЭМ Гамалеи.

https://ria.ru/20210615/sputnik-1737139413.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, мария захарова, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество