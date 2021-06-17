Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/siriiya-1737335764.html
Власти США обозначили приоритеты для сотрудничества с Россией по Сирии
Власти США обозначили приоритеты для сотрудничества с Россией по Сирии - РИА Новости, 17.06.2021
Власти США обозначили приоритеты для сотрудничества с Россией по Сирии
Возможное сотрудничество США и РФ по Сирии должно начаться с гуманитарных коридоров, заявили в американской администрации после завершения саммита в Женеве. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T03:35
2021-06-17T03:35
саммит путина и байдена
россия
вашингтон
джо байден
владимир путин
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156240/13/1562401390_0:90:3075:1820_1920x0_80_0_0_97db03c6cf0db9dfb98f1c1929ff5086.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Возможное сотрудничество США и РФ по Сирии должно начаться с гуманитарных коридоров, заявили в американской администрации после завершения саммита в Женеве.Он заявил, что позиция президента США Джо Байдена на встрече с главой РФ Владимиром Путиным о том, что Сирия представляет важность для США, была ясной.Брифинг прошел на борту самолета, возвращавшегося из Женевы после саммита РФ-США. Его расшифровку распространила американская администрация.
https://ria.ru/20210617/sammit-1737335204.html
россия
вашингтон
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156240/13/1562401390_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d995b333854bb314613b7d00921a3f80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вашингтон, джо байден, владимир путин, сирия, сша, в мире
Власти США обозначили приоритеты для сотрудничества с Россией по Сирии
03:35 17.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийГород Дума в окрестностях Дамаска
Город Дума в окрестностях Дамаска - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

В Белом доме заявили, что сотрудничество США и России по Сирии должно начаться с гумкоридоров

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Возможное сотрудничество США и РФ по Сирии должно начаться с гуманитарных коридоров, заявили в американской администрации после завершения саммита в Женеве.
"Если и будет дальнейшее сотрудничество по Сирии, в первую очередь, мы должны увидеть продолжение работы гуманитарных коридоров", - сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Он заявил, что позиция президента США Джо Байдена на встрече с главой РФ Владимиром Путиным о том, что Сирия представляет важность для США, была ясной.
Брифинг прошел на борту самолета, возвращавшегося из Женевы после саммита РФ-США. Его расшифровку распространила американская администрация.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
03:23Саммит Путина и Байдена
В Белом доме назвали встречу Путина и Байдена "неконфронтационной"
 
Саммит Путина и БайденаРоссияВашингтонДжо БайденВладимир ПутинСирияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:28В МИД высказали претензии за игнорирование нарушений прав русскоязычных
17:27В Нижегородской области пропала американская студентка
17:26В оздоровительном лагере под Ульяновском у девяти детей выявили COVID-19
17:22Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
16:41Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
16:37Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
Лента новостейМолния