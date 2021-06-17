https://ria.ru/20210617/siriiya-1737335764.html

Власти США обозначили приоритеты для сотрудничества с Россией по Сирии

Власти США обозначили приоритеты для сотрудничества с Россией по Сирии - РИА Новости, 17.06.2021

Власти США обозначили приоритеты для сотрудничества с Россией по Сирии

Возможное сотрудничество США и РФ по Сирии должно начаться с гуманитарных коридоров, заявили в американской администрации после завершения саммита в Женеве. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T03:35

2021-06-17T03:35

2021-06-17T03:35

саммит путина и байдена

россия

вашингтон

джо байден

владимир путин

сирия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Возможное сотрудничество США и РФ по Сирии должно начаться с гуманитарных коридоров, заявили в американской администрации после завершения саммита в Женеве.Он заявил, что позиция президента США Джо Байдена на встрече с главой РФ Владимиром Путиным о том, что Сирия представляет важность для США, была ясной.Брифинг прошел на борту самолета, возвращавшегося из Женевы после саммита РФ-США. Его расшифровку распространила американская администрация.

https://ria.ru/20210617/sammit-1737335204.html

россия

вашингтон

сирия

сша

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россия, вашингтон, джо байден, владимир путин, сирия, сша, в мире