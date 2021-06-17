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Власти США обозначили приоритеты для сотрудничества с Россией по Сирии
Власти США обозначили приоритеты для сотрудничества с Россией по Сирии - РИА Новости, 17.06.2021
Власти США обозначили приоритеты для сотрудничества с Россией по Сирии
Возможное сотрудничество США и РФ по Сирии должно начаться с гуманитарных коридоров, заявили в американской администрации после завершения саммита в Женеве. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T03:35
2021-06-17T03:35
2021-06-17T03:35
саммит путина и байдена
россия
вашингтон
джо байден
владимир путин
сирия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Возможное сотрудничество США и РФ по Сирии должно начаться с гуманитарных коридоров, заявили в американской администрации после завершения саммита в Женеве.Он заявил, что позиция президента США Джо Байдена на встрече с главой РФ Владимиром Путиным о том, что Сирия представляет важность для США, была ясной.Брифинг прошел на борту самолета, возвращавшегося из Женевы после саммита РФ-США. Его расшифровку распространила американская администрация.
https://ria.ru/20210617/sammit-1737335204.html
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россия, вашингтон, джо байден, владимир путин, сирия, сша, в мире
Власти США обозначили приоритеты для сотрудничества с Россией по Сирии
В Белом доме заявили, что сотрудничество США и России по Сирии должно начаться с гумкоридоров