https://ria.ru/20210617/shtamm-1737465613.html
Собянин назвал новые штаммы COVID-19 более агрессивными
Собянин назвал новые штаммы COVID-19 более агрессивными - РИА Новости, 17.06.2021
Собянин назвал новые штаммы COVID-19 более агрессивными
Москва сталкивается с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:47
2021-06-17T18:47
2021-06-17T18:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733342821_0:117:3134:1880_1920x0_80_0_0_9b80e6e31695510cb63047090274f862.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Москва сталкивается с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Мы сталкиваемся, скорее всего, с новыми штаммами, более агрессивными и быстро распространяемыми", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733342821_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_897e766daf62d55a94e8e73b9d999f26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва
Собянин назвал новые штаммы COVID-19 более агрессивными
Мэр Москвы Собянин назвал новые штаммы COVID-19 более агрессивными