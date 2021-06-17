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Собянин назвал новые штаммы COVID-19 более агрессивными

Собянин назвал новые штаммы COVID-19 более агрессивными - РИА Новости, 17.06.2021

Собянин назвал новые штаммы COVID-19 более агрессивными

Москва сталкивается с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:47

2021-06-17T18:47

2021-06-17T18:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Москва сталкивается с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Мы сталкиваемся, скорее всего, с новыми штаммами, более агрессивными и быстро распространяемыми", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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