https://ria.ru/20210617/sdelka-1737362714.html

Песков оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Песков оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки - РИА Новости, 17.06.2021

Песков оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе может вернуться на круги своя, есть динамика и надежда, что удастся ситуацию выправить,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:25

2021-06-17T11:25

2021-06-17T11:25

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

магатэ

дмитрий песков

франция

тегеран (город)

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе может вернуться на круги своя, есть динамика и надежда, что удастся ситуацию выправить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы"."Главное, что по комплексному плану.... может вернуться, все может вернуться на круги своя, есть определённая динамика. И мы рассчитываем, что там удастся ситуацию из нынешнего состояния вывести",- сказал Песков, говоря о затронутой на саммите РФ-США иранской проблематике.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

https://ria.ru/20210609/svpd-1736227158.html

https://ria.ru/20210430/putin-1730684142.html

россия

франция

тегеран (город)

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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), магатэ, дмитрий песков, франция, тегеран (город), в мире