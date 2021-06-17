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Песков оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Песков оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки - РИА Новости, 17.06.2021
Песков оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе может вернуться на круги своя, есть динамика и надежда, что удастся ситуацию выправить,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:25
2021-06-17T11:25
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
магатэ
дмитрий песков
франция
тегеран (город)
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе может вернуться на круги своя, есть динамика и надежда, что удастся ситуацию выправить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы"."Главное, что по комплексному плану.... может вернуться, все может вернуться на круги своя, есть определённая динамика. И мы рассчитываем, что там удастся ситуацию из нынешнего состояния вывести",- сказал Песков, говоря о затронутой на саммите РФ-США иранской проблематике.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
https://ria.ru/20210609/svpd-1736227158.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), магатэ, дмитрий песков, франция, тегеран (город), в мире
Песков оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
11:25 17.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Песков заявил, что СВПД может вернуться на круги своя

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе может вернуться на круги своя, есть динамика и надежда, что удастся ситуацию выправить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Главное, что по комплексному плану.... может вернуться, все может вернуться на круги своя, есть определённая динамика. И мы рассчитываем, что там удастся ситуацию из нынешнего состояния вывести",- сказал Песков, говоря о затронутой на саммите РФ-США иранской проблематике.
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Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭДмитрий ПесковФранцияТегеран (город)В мире
 
 
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