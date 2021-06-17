В Саратове проверят сообщение о фиктивной вакцинации от COVID-19
Саратовский Минздрав проверит сообщение о фиктивной вакцинации от COVID-19
САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министерство здравоохранения Саратовской области проводит проверку по сообщению о якобы проведенной в Саратове фиктивной вакцинации от коронавируса, сообщил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что корреспондент под видом покупателя купил через интернет и получил бумажный сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса, якобы проведенной в поликлинике Саратова, тогда как в этом городе он прежде не бывал. При этом отмечается, что данные о "вакцинации" якобы внесены также в федеральный регистр вакцинированных, а соответствующая информация появилась у "вакцинированного" в личном кабинете на сайте госуслуг.
"Естественно, все обращения, в том числе которые проходят через СМИ, проводятся (проверяются), результаты проверки пока не готовы, будет отдельно доложено… Самый страшный результат заражения коронавирусной инфекции - это смерть. Поэтому мы зачем-то пытаемся обмануть самих себя... Я считаю полностью бессмысленным занятием приобретение таких справок", - сказал Грайфер в четверг на брифинге по ситуации с COVID-19 в области.
Начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории регионального управления Роспотребнадзора Игорь Вяткин на брифинге отметил, что подобные случаи недопустимы. "Это специалистов сбивает с толку. Мы в статистике будем видеть, что привитой человек заболел коронавирусом и соответственно перенес заболевание в тяжелой форме, и будут делать неправильные выводы для принятия управленческих решений. Поэтому, конечно, такие моменты недопустимы", - сказал он.