Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/saratov-1737495224.html
В Саратове проверят сообщение о фиктивной вакцинации от COVID-19
В Саратове проверят сообщение о фиктивной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021
В Саратове проверят сообщение о фиктивной вакцинации от COVID-19
Министерство здравоохранения Саратовской области проводит проверку по сообщению о якобы проведенной в Саратове фиктивной вакцинации от коронавируса, сообщил... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T22:54
2021-06-17T22:54
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
саратовская область
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734542887_0:476:2795:2048_1920x0_80_0_0_e11fbbe508247db08f4e2f76095d2582.jpg
САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министерство здравоохранения Саратовской области проводит проверку по сообщению о якобы проведенной в Саратове фиктивной вакцинации от коронавируса, сообщил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что корреспондент под видом покупателя купил через интернет и получил бумажный сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса, якобы проведенной в поликлинике Саратова, тогда как в этом городе он прежде не бывал. При этом отмечается, что данные о "вакцинации" якобы внесены также в федеральный регистр вакцинированных, а соответствующая информация появилась у "вакцинированного" в личном кабинете на сайте госуслуг.Начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории регионального управления Роспотребнадзора Игорь Вяткин на брифинге отметил, что подобные случаи недопустимы. "Это специалистов сбивает с толку. Мы в статистике будем видеть, что привитой человек заболел коронавирусом и соответственно перенес заболевание в тяжелой форме, и будут делать неправильные выводы для принятия управленческих решений. Поэтому, конечно, такие моменты недопустимы", - сказал он.
https://ria.ru/20210613/sovety-1736858759.html
саратовская область
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734542887_283:267:2658:2048_1920x0_80_0_0_350da57d177ca11e23e87db9014aa26b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, саратов, происшествия
В Саратове проверят сообщение о фиктивной вакцинации от COVID-19
22:54 17.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак
Вакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

Саратовский Минздрав проверит сообщение о фиктивной вакцинации от COVID-19

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министерство здравоохранения Саратовской области проводит проверку по сообщению о якобы проведенной в Саратове фиктивной вакцинации от коронавируса, сообщил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что корреспондент под видом покупателя купил через интернет и получил бумажный сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса, якобы проведенной в поликлинике Саратова, тогда как в этом городе он прежде не бывал. При этом отмечается, что данные о "вакцинации" якобы внесены также в федеральный регистр вакцинированных, а соответствующая информация появилась у "вакцинированного" в личном кабинете на сайте госуслуг.
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня, 15:39Распространение коронавируса
Попова призвала не следовать "вредным советам" по вакцинации от COVID-19

"Естественно, все обращения, в том числе которые проходят через СМИ, проводятся (проверяются), результаты проверки пока не готовы, будет отдельно доложено… Самый страшный результат заражения коронавирусной инфекции - это смерть. Поэтому мы зачем-то пытаемся обмануть самих себя... Я считаю полностью бессмысленным занятием приобретение таких справок", - сказал Грайфер в четверг на брифинге по ситуации с COVID-19 в области.

Начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории регионального управления Роспотребнадзора Игорь Вяткин на брифинге отметил, что подобные случаи недопустимы. "Это специалистов сбивает с толку. Мы в статистике будем видеть, что привитой человек заболел коронавирусом и соответственно перенес заболевание в тяжелой форме, и будут делать неправильные выводы для принятия управленческих решений. Поэтому, конечно, такие моменты недопустимы", - сказал он.
 
Коронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьСаратовПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Организаторы выставки в Берлине о войне ответили на критику посла Украины
08:45Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
08:39Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
08:39В Совфеде оценили работу Telegram
08:38На газопроводе в Луганске произошел взрыв
08:36В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
08:26Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
08:13На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
07:56В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
07:49В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков
07:27В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:22Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
06:51Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
05:56Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
05:35В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о ходе учений в Тихом океане
05:11Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
04:56В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
04:20Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
04:11В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек
Лента новостейМолния