https://ria.ru/20210617/saratov-1737495224.html

В Саратове проверят сообщение о фиктивной вакцинации от COVID-19

В Саратове проверят сообщение о фиктивной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021

В Саратове проверят сообщение о фиктивной вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения Саратовской области проводит проверку по сообщению о якобы проведенной в Саратове фиктивной вакцинации от коронавируса, сообщил... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T22:54

2021-06-17T22:54

2021-06-17T22:54

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

саратовская область

саратов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734542887_0:476:2795:2048_1920x0_80_0_0_e11fbbe508247db08f4e2f76095d2582.jpg

САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министерство здравоохранения Саратовской области проводит проверку по сообщению о якобы проведенной в Саратове фиктивной вакцинации от коронавируса, сообщил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что корреспондент под видом покупателя купил через интернет и получил бумажный сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса, якобы проведенной в поликлинике Саратова, тогда как в этом городе он прежде не бывал. При этом отмечается, что данные о "вакцинации" якобы внесены также в федеральный регистр вакцинированных, а соответствующая информация появилась у "вакцинированного" в личном кабинете на сайте госуслуг.Начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории регионального управления Роспотребнадзора Игорь Вяткин на брифинге отметил, что подобные случаи недопустимы. "Это специалистов сбивает с толку. Мы в статистике будем видеть, что привитой человек заболел коронавирусом и соответственно перенес заболевание в тяжелой форме, и будут делать неправильные выводы для принятия управленческих решений. Поэтому, конечно, такие моменты недопустимы", - сказал он.

https://ria.ru/20210613/sovety-1736858759.html

саратовская область

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, саратов, происшествия