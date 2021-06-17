Отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь
09:08 17.06.2021 (обновлено: 11:37 17.06.2021)
Отец арестованной в Белоруссии россиянки Сапеги попросил Лукашенко помиловать его дочь
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн — РИА Новости. Отец арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Андрей Сапега обратился к белорусскому президенту Александру Лукашенко с просьбой помиловать его дочь.
Видеообращение Андрея Сапеги опубликовало приморское информационное агентство PrimaMedia. В нем он рассказал, что является отцом четырех детей, Софья — его старшая дочь.
"Ей грозят очень серьезные тюремные сроки. В этом обращении в преддверии визита Александра Лукашенко в Приморский край я бы хотел обратиться лично к нему как отец к отцу. Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем это была обычная девушка", — сказал Сапега.
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"И если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, — это точно история любви, а не убеждений. Я думаю, она помогала Роману в его работе. Александр Григорьевич, как отец отца я прошу о личной встрече и готов привести все необходимые гарантии того, что моя дочь более не будет вовлечена в противоправные действия", — заявил отец Сапеги.
Он отметил, что также просит губернатора Приморского края Олега Кожемяко содействовать в организации его личной встречи с Лукашенко.
"Возможно, мне удастся убедить его помиловать мою дочь. Прошу вас, не ломайте ей судьбу, она просто маленькая девочка, которая только начинает жизнь", — добавил Сапега.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.
По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги под стражей продлен на два месяца. Суд Партизанского района Минска в понедельник не удовлетворил жалобу Сапеги на задержание. До этого суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание россиянки, поданную адвокатами. Данное решение поддержал и Минский городской суд.
Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.
Лукашенко в сентябре 2020 года во время визита Кожемяко в Белоруссию заявил, что в будущем году хотел бы посетить Дальний Восток. В марте Лукашенко сообщил, что в августе, возможно, посетит Приморский край, чтобы обсудить с руководством этого российского региона сотрудничество в трехстороннем формате — при участии КНР.