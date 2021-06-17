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Зеленский устроил дома у родителей "званый ужин" для журналистов из США
Зеленский устроил дома у родителей "званый ужин" для журналистов из США - РИА Новости, 17.06.2021
Зеленский устроил дома у родителей "званый ужин" для журналистов из США
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил журналистов CBS News к себе домой в Кривой Рог и накормил их завтраком. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:42
2021-06-17T11:42
2021-06-17T13:03
андрей ермак
владимир зеленский
кривой рог
в мире
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил журналистов CBS News к себе домой в Кривой Рог и накормил их завтраком.Как сообщает телеканал, в гостях у родителей украинского лидера американскую журналистку Холли Вильямс угостили салом с ржаным хлебом.На появившихся в соцсетях фото видно, что на завтраке также присутствовал глава Офиса президента Андрей Ермак.Зеленский рассказал, что его родители всегда беспокоились за него после избрания на пост главы государства. В свою очередь, Вильямс спросила их, какую карьеру они бы предпочли для своего сына — политика или комедийного актера. Ранее украинский лидер дал совместное интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, в котором затронул саммит президентов России и США, ситуацию в Донбассе, а также вокруг проекта "Северный поток — 2".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей ермак, владимир зеленский, кривой рог, в мире
Зеленский устроил дома у родителей "званый ужин" для журналистов из США
11:42 17.06.2021 (обновлено: 13:03 17.06.2021)
Президент Украины Владимир Зеленский накормил американских журналистов салом дома у родителей
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
пригласил журналистов CBS News
к себе домой в Кривой Рог
и накормил их завтраком.
Как сообщает телеканал, в гостях у родителей украинского лидера американскую журналистку Холли Вильямс угостили салом с ржаным хлебом.
На появившихся в соцсетях фото видно, что на завтраке также присутствовал глава Офиса президента Андрей Ермак
.
Зеленский рассказал, что его родители всегда беспокоились за него после избрания на пост главы государства. В свою очередь, Вильямс спросила их, какую карьеру они бы предпочли для своего сына — политика или комедийного актера.
"Наверное, комедия мне больше по душе", — ответил с улыбкой отец президента Украины.
Ранее украинский лидер дал совместное интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, в котором затронул саммит президентов России и США, ситуацию в Донбассе, а также вокруг проекта "Северный поток — 2".