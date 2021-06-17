https://ria.ru/20210617/salo-1737366657.html

Зеленский устроил дома у родителей "званый ужин" для журналистов из США

Зеленский устроил дома у родителей "званый ужин" для журналистов из США - РИА Новости, 17.06.2021

Зеленский устроил дома у родителей "званый ужин" для журналистов из США

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил журналистов CBS News к себе домой в Кривой Рог и накормил их завтраком. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:42

2021-06-17T11:42

2021-06-17T13:03

андрей ермак

владимир зеленский

кривой рог

в мире

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил журналистов CBS News к себе домой в Кривой Рог и накормил их завтраком.Как сообщает телеканал, в гостях у родителей украинского лидера американскую журналистку Холли Вильямс угостили салом с ржаным хлебом.На появившихся в соцсетях фото видно, что на завтраке также присутствовал глава Офиса президента Андрей Ермак.Зеленский рассказал, что его родители всегда беспокоились за него после избрания на пост главы государства. В свою очередь, Вильямс спросила их, какую карьеру они бы предпочли для своего сына — политика или комедийного актера. Ранее украинский лидер дал совместное интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, в котором затронул саммит президентов России и США, ситуацию в Донбассе, а также вокруг проекта "Северный поток — 2".

https://ria.ru/20210616/zelenskiy-1737311515.html

кривой рог

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2021

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андрей ермак, владимир зеленский, кривой рог, в мире