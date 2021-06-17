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Роспотребнадзор начнет круглосуточно мониторить ситуацию с COVID-19
Роспотребнадзор начнет круглосуточно мониторить ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021
Роспотребнадзор начнет круглосуточно мониторить ситуацию с COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в четверг, что система ведомства мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:29
2021-06-17T18:29
2021-06-17T18:54
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
распространение коронавируса
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в четверг, что система ведомства мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса."Система Роспотребнадзора мобилизована на сегодня полностью, мы переходим в круглосуточный режим работы и делаем всё для того, чтобы обеспечить эпидблагополучение на территории Российской Федерации ", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Роспотребнадзор начнет круглосуточно мониторить ситуацию с COVID-19
18:29 17.06.2021 (обновлено: 18:54 17.06.2021)
Роспотребнадзор начнет круглосуточно мониторить ситуацию с COVID-19