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Роспотребнадзор начнет круглосуточно мониторить ситуацию с COVID-19

Роспотребнадзор начнет круглосуточно мониторить ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021

Роспотребнадзор начнет круглосуточно мониторить ситуацию с COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в четверг, что система ведомства мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:29

2021-06-17T18:29

2021-06-17T18:54

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

распространение коронавируса

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в четверг, что система ведомства мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса."Система Роспотребнадзора мобилизована на сегодня полностью, мы переходим в круглосуточный режим работы и делаем всё для того, чтобы обеспечить эпидблагополучение на территории Российской Федерации ", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)