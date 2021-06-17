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Тверская область
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Реновация Бежецкой ЦРБ начнется в этом году
Реновация Бежецкой ЦРБ начнется в этом году - РИА Новости, 17.06.2021
Реновация Бежецкой ЦРБ начнется в этом году
В 2021 году начнется реновация Бежецкой центральной районной больницы, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:03
2021-06-17T18:03
тверская область
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общество
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ТВЕРЬ, 17 июня – РИА Новости. В 2021 году начнется реновация Бежецкой центральной районной больницы, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Реализация проекта реновации Бежецкой ЦРБ рассчитана на 2021-2024 годы. В рамках первого этапа планируется строительство пятиэтажного здания со стационаром на 130 мест. Также создадут кислородно-газификационную станцию, газовую котельную и другие инфраструктурные объекты. На втором этапе заявлено строительство детской и взрослой поликлиник, вертолетной площадки, станции скорой медицинской помощи. Общая стоимость проекта составит около 4 миллиардов рублей.В пресс-службе отметили, что Бежецкая ЦРБ в статусе межмуниципального медицинского центра обслуживает жителей девяти муниципальных образований. В Бежецкой ЦРБ работают 644 специалиста, из них 65 – врачи.
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тверская область, общество

Реновация Бежецкой ЦРБ начнется в этом году

18:03 17.06.2021
 
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиПроект реновации Бежецкой центральной районной больницы
Проект реновации Бежецкой центральной районной больницы - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 17 июня – РИА Новости. В 2021 году начнется реновация Бежецкой центральной районной больницы, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Реализация проекта реновации Бежецкой ЦРБ рассчитана на 2021-2024 годы. В рамках первого этапа планируется строительство пятиэтажного здания со стационаром на 130 мест. Также создадут кислородно-газификационную станцию, газовую котельную и другие инфраструктурные объекты. На втором этапе заявлено строительство детской и взрослой поликлиник, вертолетной площадки, станции скорой медицинской помощи.
Общая стоимость проекта составит около 4 миллиардов рублей.
В пресс-службе отметили, что Бежецкая ЦРБ в статусе межмуниципального медицинского центра обслуживает жителей девяти муниципальных образований. В Бежецкой ЦРБ работают 644 специалиста, из них 65 – врачи.
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