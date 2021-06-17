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В Омской области выдали рекордное количество ипотечных кредитов
В Омской области выдали рекордное количество ипотечных кредитов - РИА Новости, 17.06.2021
В Омской области выдали рекордное количество ипотечных кредитов
Поставлен рекорд на ипотечном рынке жилья Омской области, выдан 51 миллиард рублей ипотечных кредитов, заявил в четверг в ходе отчета за 2020 год губернатор... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T09:27
2021-06-17T09:27
2021-06-17T09:27
омская область
россия
ипотека
александр бурков
омская область
экономика
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ОМСК, 17 июн - РИА Новости. Поставлен рекорд на ипотечном рынке жилья Омской области, выдан 51 миллиард рублей ипотечных кредитов, заявил в четверг в ходе отчета за 2020 год губернатор Омской области Александр Бурков."Поставлен рекорд на ипотечном рынке жилья: выдан 51 миллиард рублей ипотечных кредитов. Их количество увеличилось в регионе на 63%. Рост связан как со снижением ипотечных ставок на рынке, так и с участием населения в льготных госпрограммах кредитования", - рассказал в ходе отчета за 2020 год Бурков.По данным главы региона, "сельской" и "семейной" ипотекой в прошлом году воспользовалось более 1600 семей. Кроме того, в прошлом году почти тысяча семей воспользовались льготной программой правительства Омской области и ДОМ.РФ на покупку квартир в новостройках по минимальной ставке 2,9 %.
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россия, ипотека, александр бурков, омская область, экономика
В Омской области выдали рекордное количество ипотечных кредитов
В Омской области выдали 51 миллиард рублей ипотечных кредитов