https://ria.ru/20210617/reanimatsiya-1737457058.html

В России более трех тысяч человек находятся в реанимации с COVID-19

В России более трех тысяч человек находятся в реанимации с COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021

В России более трех тысяч человек находятся в реанимации с COVID-19

Рост числа заболевших COVID-19 в России повлиял на число больных, находящихся в реанимации - на сегодняшний день их насчитывается более 3 тысяч, сообщил в... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:17

2021-06-17T18:17

2021-06-17T18:58

коронавирус в россии

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Рост числа заболевших COVID-19 в России повлиял на число больных, находящихся в реанимации - на сегодняшний день их насчитывается более 3 тысяч, сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Увеличилось количество пациентов, находящихся в том числе в отделениях реанимации. Количество пациентов, находящихся сегодня в отделениях реанимации, составляет чуть более 3 тысяч. Резервного реанимационного коечного фонда у нас достаточно, но нагрузка на палаты реанимации возросла", – сказал министр на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции."Рост госпитализации составил 32,5%. Мы увеличили количество коек со 102 до 127 тысяч. Мы имеем запас в объеме 16% свободного коечного фонда", – сообщил министр.Мурашко отметил, что в России увеличилось число пациентов под наблюдением врачей."За последнюю неделю мы констатируем, что в среднем по стране количество заболевших, находящихся под наблюдением врачебного сообщества, увеличилось на 30%", – заявил глава Минздрава.

https://ria.ru/20210617/gospitalizatsiya-1737462946.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, коронавирус covid-19