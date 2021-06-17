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Развращавшего девочек лже-гинеколога из Чебоксар признали невменяемым
Развращавшего девочек лже-гинеколога из Чебоксар признали невменяемым - РИА Новости, 17.06.2021
Развращавшего девочек лже-гинеколога из Чебоксар признали невменяемым
Житель Чебоксар, уличенный в деяниях сексуального характера в отношении малолетних девочек, которым он представлялся гинекологом, признан судом невменяемым и... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:02
2021-06-17T18:02
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чебоксары
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июня - РИА Новости. Житель Чебоксар, уличенный в деяниях сексуального характера в отношении малолетних девочек, которым он представлялся гинекологом, признан судом невменяемым и направлен на принудительное лечение, сообщает следственное управления СК РФ по Чувашии.Как следует из материалов уголовного дела, отметили в ведомстве, с декабря 2017 по март 2018 года 39-летний мужчина, представляясь на одном из интернет-форумов врачом-гинекологом, знакомился с девочками в возрасте от 11-ти до 13-ти лет, вел с ними переписку в социальных сетях, побуждая присылать ему свои фото и видео интимного характера. Кроме того, установлен факт распространения им порнографического материала в интернете. Всего установлено семь потерпевших, проживающих в Москве, Удмуртии, Орловской, Иркутской и Оренбургской областях.В сообщении отмечается, что факты противоправной деятельности были выявлены в результате взаимодействия следователей регионального СУСК России и сотрудников отдела "К" МВД по Чувашии."Доказательства признаны судом достаточными для установления факта совершения 39-летним жителем города Чебоксары общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом и предусмотренных частью 4 статьи 132 (действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния малолетних потерпевших – 2 эпизода), частью 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия) и частью 3 статьи 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов)", - говорится в сообщении регионального СУСК.Там же добавляется, что согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в момент указанных событий мужчина не мог и в настоящее время не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического расстройства, а также представляет опасность как для себя, так и для других."Постановлением суда мужчина признан невменяемым и в отношении него применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", - подчеркивается в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), чебоксары, происшествия
Развращавшего девочек лже-гинеколога из Чебоксар признали невменяемым
18:02 17.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Развращавший девочек лже-гинеколог из Чебоксар будет проходить лечение в психбольнице

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июня - РИА Новости. Житель Чебоксар, уличенный в деяниях сексуального характера в отношении малолетних девочек, которым он представлялся гинекологом, признан судом невменяемым и направлен на принудительное лечение, сообщает следственное управления СК РФ по Чувашии.
Как следует из материалов уголовного дела, отметили в ведомстве, с декабря 2017 по март 2018 года 39-летний мужчина, представляясь на одном из интернет-форумов врачом-гинекологом, знакомился с девочками в возрасте от 11-ти до 13-ти лет, вел с ними переписку в социальных сетях, побуждая присылать ему свои фото и видео интимного характера. Кроме того, установлен факт распространения им порнографического материала в интернете. Всего установлено семь потерпевших, проживающих в Москве, Удмуртии, Орловской, Иркутской и Оренбургской областях.
В сообщении отмечается, что факты противоправной деятельности были выявлены в результате взаимодействия следователей регионального СУСК России и сотрудников отдела "К" МВД по Чувашии.
"Доказательства признаны судом достаточными для установления факта совершения 39-летним жителем города Чебоксары общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом и предусмотренных частью 4 статьи 132 (действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния малолетних потерпевших – 2 эпизода), частью 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия) и частью 3 статьи 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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Там же добавляется, что согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в момент указанных событий мужчина не мог и в настоящее время не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического расстройства, а также представляет опасность как для себя, так и для других.
"Постановлением суда мужчина признан невменяемым и в отношении него применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", - подчеркивается в сообщении.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЧебоксарыПроисшествия
 
 
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