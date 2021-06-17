https://ria.ru/20210617/pozhar-1737496532.html

На юго-востоке Москвы загорелся завод по переработке лома

На юго-востоке Москвы загорелся завод по переработке лома - РИА Новости, 17.06.2021

На юго-востоке Москвы загорелся завод по переработке лома

Холодильные установки горят на открытой площадке завода по переработке лома, площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T23:27

2021-06-17T23:27

2021-06-17T23:34

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Холодильные установки горят на открытой площадке завода по переработке лома, площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Возгорание произошло по адресу: 2-я Вольская, дом 34. Пожар произошел на заводе вторчермета - на открытой площадке горят холодильные установки."Площадь пожара составляет 1000 кв.м. Подразделения работают на месте с соблюдением техники безопасности. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.Добавляется, что к тушению пожара привлечены 23 единицы техники и 71 человек.

https://ria.ru/20210617/pozhar-1737448128.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия