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На юго-востоке Москвы загорелся завод по переработке лома
На юго-востоке Москвы загорелся завод по переработке лома - РИА Новости, 17.06.2021
На юго-востоке Москвы загорелся завод по переработке лома
Холодильные установки горят на открытой площадке завода по переработке лома, площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T23:27
2021-06-17T23:27
2021-06-17T23:34
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Холодильные установки горят на открытой площадке завода по переработке лома, площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Возгорание произошло по адресу: 2-я Вольская, дом 34. Пожар произошел на заводе вторчермета - на открытой площадке горят холодильные установки."Площадь пожара составляет 1000 кв.м. Подразделения работают на месте с соблюдением техники безопасности. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.Добавляется, что к тушению пожара привлечены 23 единицы техники и 71 человек.
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москва, происшествия
На юго-востоке Москвы загорелся завод по переработке лома
23:27 17.06.2021 (обновлено: 23:34 17.06.2021)
На юго-востоке Москвы загорелся завод по переработке лома
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Холодильные установки горят на открытой площадке завода по переработке лома, площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Возгорание произошло по адресу: 2-я Вольская, дом 34. Пожар произошел на заводе вторчермета - на открытой площадке горят холодильные установки.
"Площадь пожара составляет 1000 кв.м. Подразделения работают на месте с соблюдением техники безопасности. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
Добавляется, что к тушению пожара привлечены 23 единицы техники и 71 человек.